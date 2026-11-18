Trước đó, qua nguồn tin từ ông Chan Thauy và ông Mi Lay là những người dân từng sinh sống tại bản Pha Dat cũ, hiện trú ở bản Nam Giang, huyện Viengthong, Đội quy tập nắm và xác minh được được thông tin bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu và hy sinh tại khu vực núi Pha Dat.

Khu vực hang núi Pha Dạt, thuộc bản Pha Bo, nơi tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Từ nguồn tin này, Đội quy tập đã phối hợp với Đội quy tập của nước bạn Lào, gặp gỡ già làng, trưởng bản và Hội Cựu chiến binh huyện Viengthong để khảo sát, xác minh địa điểm. Đơn vị cũng đã liên hệ với cựu chiến binh Nguyễn Huy Thân (sinh năm 1956, quê xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 48B, người từng trực tiếp chiến đấu tại khu vực núi Pha Dat giai đoạn 1972-1973. Sau đó ông Nguyễn Huy Thân đã sang Lào, trực tiếp phối hợp với Đội quy tập tham gia tìm kiếm đồng đội.

Đội quy tập tìm thấy hài cốt trong lèn đá bản Pha Bo.

Quá trình tìm kiếm được triển khai liên tục, đến trưa 17-11, lực lượng đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang núi Pha Dat.

Đội quy tập thực hiện cất bốc hài cốt thận trọng tỉ mỉ.

Đáng chú ý, các hài cốt được tìm thấy còn nhiều mẫu phẩm có khả năng phục vụ công tác giám định ADN, cùng nhiều di vật như mảnh tăng, hộp đựng thực phẩm, cúc áo, đầu đạn, vỏ đạn...

Đội quy tập 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhamxay thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ sau khi cất bốc.

Từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 14 HCLS trên 2 hướng huyện Paksan và huyện Viengthong, tỉnh Bolikhamxay.