Hà Tĩnh quy hoạch nhà máy sản xuất bao bì tại Khu công nghiệp Gia Lách

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

Theo Văn bản số 2366/KKT-QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Hoàng Huy SHQ tại các lô đất CN-4 và CN-5 thuộc quy hoạch điều chỉnh phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Hoàng Huy SHQ, tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là 27.000 m² (2,7 ha).

Theo phương án được chấp thuận, dự án có mật độ xây dựng 57,54%, công trình cao từ 1-2 tầng, hệ số sử dụng đất 0,58 lần. Diện tích cây xanh, thảm cỏ được bố trí 5.400 m², tương đương 20% tổng diện tích khu đất. Phần diện tích còn lại được phân bổ cho công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và sân đường nội bộ.

Cụ thể, đất xây dựng công trình chiếm 15.535 m²; đất hạ tầng kỹ thuật 376 m²; đất sân đường nội bộ 5.689 m². Các hạng mục được tổ chức theo hướng đáp ứng nhu cầu điều hành, sản xuất, lưu trữ nguyên liệu và thành phẩm, bảo đảm điều kiện vận hành của nhà máy.

Các công trình chính gồm nhà điều hành, nhà ăn, nhà để xe, trạm cân, kho nguyên liệu kết hợp nhà xưởng, nhà xưởng số 2, kho thành phẩm kết hợp kho cơ khí, nhà chứa chất thải rắn, khu xử lý nước thải, bể nước phòng cháy, chữa cháy, trạm biến áp và nhà máy phát điện. Trong đó, kho nguyên liệu kết hợp nhà xưởng có diện tích 8.400 m², nhà xưởng số 2 rộng 3.600 m², còn kho thành phẩm kết hợp kho cơ khí có diện tích 2.700 m².

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án được quy hoạch kết nối với hạ tầng chung của Khu công nghiệp Gia Lách. Đường vào nhà máy đấu nối với trục đường chính của khu công nghiệp rộng 35 m; các tuyến đường nội bộ có lòng đường rộng từ 4,5 - 10 m, phục vụ việc đi lại và vận chuyển trong khuôn viên nhà máy.

Về cấp điện, dự án dự kiến đấu nối từ đường dây 35 kV chạy dọc phía Tây Nam khu đất, đồng thời bố trí trạm biến áp công suất 350 kVA để cấp điện cho khu điều hành, nhà xưởng và hệ thống chiếu sáng. Nguồn nước sinh hoạt được đấu nối từ hệ thống cấp nước của khu công nghiệp.

Đối với thoát nước, nước mưa và nước thải được thu gom theo hai hệ thống riêng biệt. Nước thải phát sinh phải được xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp Gia Lách. Công tác phòng cháy, chữa cháy được tính toán trong phương án hạ tầng, với các trụ tiếp nước, trụ cứu hỏa bố trí dọc đường nội bộ và bể nước phòng cháy, chữa cháy có diện tích 153 m².

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Huy SHQ tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai các bước tiếp theo. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng, chủ đầu tư phải tuân thủ phương án quy hoạch đã được chấp thuận, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án đấu nối, bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.

Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trước khi triển khai xây dựng các hạng mục công trình. Việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng là cơ sở để dự án tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan, không đồng nghĩa với việc toàn bộ thủ tục đầu tư, xây dựng đã hoàn tất.