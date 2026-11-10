Hà Tĩnh quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư

Theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 8/11/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dân số trong các tòa nhà chung cư được xác định căn cứ vào diện tích sử dụng căn hộ.

Quy định nhằm thống nhất cách tính dân số trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, góp phần bảo đảm sự phù hợp giữa quy mô dân số với năng lực đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Theo quyết định, dân số trong các tòa nhà chung cư được xác định căn cứ vào diện tích sử dụng căn hộ. Cụ thể, căn hộ có diện tích từ 25 - 45 m² tính 1 người, trên 45 - 55 m² tính 2 người, trên 55 - 70 m² tính 3 người, trên 70 - 125 m² tính 4 người, trên 125 m² tính 5 người.

Việc xác định dân số cho nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, bảo đảm chất lượng môi trường sống, an toàn công trình và phù hợp khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực, tránh tập trung và quá tải về dân số đối với dự án và khu vực; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về nhà ở.

Phương pháp xác định dân số quy định tại quyết định này được áp dụng thống nhất trong quá trình đầu tư xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, không làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quản lý về cư trú.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tham mưu, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan định kỳ rà soát, đánh giá việc áp dụng quy định trong quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.

UBND các xã, phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này trong các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn; phối hợp với Sở Xây dựng trong việc rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện quyết định này; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi quản lý ngành.

Chủ đầu tư dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp tổ chức xác định dân số của dự án theo đúng phương pháp nêu trên; bảo đảm số liệu về dân số được xác định thống nhất trong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu về số lượng, diện tích căn hộ và dân số được xác định trong hồ sơ dự án do mình lập hoặc tổ chức lập; trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi số lượng, cơ cấu hoặc diện tích căn hộ thì phải tổ chức rà soát, xác định lại dân số theo phương pháp quy định tại quyết định này.

Các tổ chức tư vấn lập dự án, thiết kế xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao có trách nhiệm áp dụng đúng phương pháp xác định dân số quy định tại quyết định này; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nội dung do mình thực hiện.

Các dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng (đã xác định số lượng, diện tích các căn hộ và dân số) và các dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở/báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (có nhận xét về sự phù hợp quy mô dân số so với quy hoạch xây dựng) trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành thì khi triển khai các bước tiếp theo về đầu tư, xây dựng không phải xác định lại dân số theo quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2026.