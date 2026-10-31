Hà Tĩnh quảng bá sản phẩm OCOP qua 'Phiên chợ số': 2.500 đơn hàng được chốt

Livestream bán hàng. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Ngày 31/10, tại Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Chương trình “Phiên chợ số” livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung số, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC) trong và ngoài tỉnh. Hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã và mô hình kinh tế do thanh niên, nông dân làm chủ tiếp cận người tiêu dùng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tại chương trình, các nhà sáng tạo nội dung số, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trực tiếp giới thiệu chi tiết về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và tương tác trực tiếp với khách hàng cả nước thông qua nền tảng TikTok. Kết quả, qua các phiên livestream, chương trình đã ghi nhận gần 2.500 đơn hàng được chốt thành công, đạt hơn 1,2 triệu lượt hiển thị sản phẩm.

Thành công của “Phiên chợ số” khẳng định hiệu quả bước đầu trong việc đổi mới phương thức tiếp thị nông sản địa phương, đồng thời thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong chuyển đổi số, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế bền vững

Trước đó, trong ngày 29-30/10, các nhà sáng tạo nội dung số đã tham gia hành trình trải nghiệm, khám phá các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống và những điểm đến du lịch tiêu biểu của Hà Tĩnh.

Hoạt động do tuổi trẻ Hà Tĩnh kết nối, tổ chức nhằm tạo thêm những kênh quảng bá mới, đưa hình ảnh quê hương và sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách.

Lực lượng sáng tạo nội dung số đã sản xuất, đăng tải 40 video ngắn quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản cùng các điểm đến du lịch tiêu biểu của địa phương, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hình ảnh, video được ghi lại tại các điểm đến đã góp phần giới thiệu những sản phẩm đặc sản hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh./.