Hà Tĩnh quan tâm chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi

Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức và Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức chủ trì buổi làm việc.

Sáng 2/11, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện công tác người cao tuổi trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Giám đốc Sở Y tế Mai Lê Thuộc nhấn mạnh một số nội dung tại buổi làm việc.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 275 nghìn người cao tuổi, chiếm khoảng 17,06% dân số. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đến nay, tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe đạt 95%; tỷ lệ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026 đạt 95%. Toàn tỉnh có trên 61 nghìn người cao tuổi đang hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, hưu trí xã hội, chính sách người khuyết tật và chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, với tổng kinh phí khoảng 39,5 tỷ đồng/tháng.

Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có sự tham gia phối hợp của nhiều tổ chức, đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội, Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tổ chức hơn 17,8 nghìn lượt khám, hơn 5,2 nghìn lượt phẫu thuật mắt cho người cao tuổi trong khuôn khổ Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

Trong thực hiện chính sách an sinh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã lồng ghép hoạt động chăm lo người cao tuổi với các chương trình giảm nghèo, cứu trợ, hỗ trợ nhà ở và vận động nguồn lực xã hội hóa. Qua đó, có 152 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ nhà ở.

Toàn tỉnh hiện có 235 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với gần 13 nghìn thành viên. Các câu lạc bộ duy trì hoạt động đa dạng, gắn kết chăm sóc sức khỏe với hỗ trợ phát triển thu nhập, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, giao lưu văn hóa và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Không chỉ là đối tượng được chăm lo, người cao tuổi còn tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã đánh giá kết quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai chính sách người cao tuổi; trao đổi những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm các chính sách được triển khai đồng bộ, kịp thời và sát với nhu cầu thực tế.

Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức ghi nhận những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đồng thời nhấn mạnh, trước tốc độ già hóa dân số ngày càng tăng, công tác người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế mà cần sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và sự tham gia của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và phát triển các dịch vụ chăm sóc phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi.

Cùng với bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, các cấp cần quan tâm huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi; tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ cho cộng đồng.

Trước đó, đoàn công tác đã đến tặng quà cho Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hưng Phú, xã Kỳ Anh; đồng thời tìm hiểu tình hình tổ chức, hoạt động của câu lạc bộ và công tác người cao tuổi tại địa phương.

Đoàn công tác tặng quà cho Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hưng Phú, xã Kỳ Anh.