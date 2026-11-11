Hà Tĩnh: Phát huy truyền thống lịch sử, khơi dậy khát vọng phát triển xanh, bền vững

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Sáng 11/11/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nhìn lại hành trình 195 năm hình thành, phát triển và 35 năm tái lập tỉnh, đồng thời nhận diện những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, vùng đất và con người Hà Tĩnh đã hun đúc những giá trị truyền thống nổi bật như lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, trọng nghĩa tình và khát vọng vươn lên. Đây không chỉ là bản sắc riêng của vùng đất Hồng Lam mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển hôm nay và mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi tọa đàm

Sau 35 năm tái lập tỉnh, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, Hà Tĩnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Giai đoạn 2021–2025, kinh tế tăng trưởng bình quân khoảng 6,4%/năm; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 120.800 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với đầu giai đoạn; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 90,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tại tọa đàm, 22 tham luận khoa học tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: vị thế và đóng góp của Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc; tổng kết 35 năm tái lập tỉnh; phát huy giá trị văn hóa, con người và sức mạnh nội sinh; tổ chức không gian phát triển, liên kết vùng, khai thác tiềm năng, lợi thế; đổi mới quản trị, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, những nội dung thảo luận đã gợi mở yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa phát huy giá trị truyền thống với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương và nâng cao chất lượng phát triển. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với ngành nông nghiệp, lĩnh vực đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững.

Thực tế, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp sinh thái và hữu cơ với các sản phẩm đặc trưng như cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch, nhung hươu Hương Sơn, mật ong Vũ Quang cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản truyền thống. Việc khai thác lợi thế bản địa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi liên kết sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện thu nhập cho người dân.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã có những bước đi cụ thể trong phát triển nông nghiệp hữu cơ. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2024–2030, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn với kinh tế tuần hoàn.

Theo định hướng của đề án, đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ phấn đấu đạt khoảng 2–2,5% tổng diện tích đất nông nghiệp; diện tích trồng trọt hữu cơ khoảng 2.500 ha, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế như lúa, rau và cây ăn quả.

Tiếp đó, ngày 28/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2025-2030. Tỉnh định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, nhân rộng mô hình trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi trồng thủy sản bền vững; đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Những kết quả bước đầu đã được ghi nhận với 385,94 ha sản xuất theo phương pháp hữu cơ, trong đó 112,06 ha được chứng nhận; mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm được triển khai tại 46 cơ sở, quy mô gần 1.000 con. Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy nông nghiệp hữu cơ đang từng bước được hiện thực hóa tại địa phương. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đề ra, Hà Tĩnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn, kỹ thuật, chứng nhận, tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu bế mạc tọa đàm

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá các tham luận, ý kiến trao đổi đã góp phần làm sáng rõ chiều sâu lịch sử, văn hóa và con người Hà Tĩnh; đồng thời đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức phát triển. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu, vận dụng kết quả nghiên cứu vào công tác bảo tồn di sản, xây dựng con người Hà Tĩnh và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng các giải pháp về liên kết vùng, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ dấu mốc 195 năm thành lập và 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đang đặt ra yêu cầu chuyển hóa những giá trị truyền thống thành động lực phát triển mới. Đối với ngành nông nghiệp, đó là quá trình đổi mới tư duy sản xuất, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và tuần hoàn; lấy người nông dân làm chủ thể, doanh nghiệp làm động lực liên kết, khoa học công nghệ làm nền tảng và thị trường làm định hướng.

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa cùng ý chí vươn lên của con người Hồng Lam, Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và gìn giữ những giá trị bản sắc của quê hương.