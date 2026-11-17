Sáng 17/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thu Hà chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HN.

Theo quyết định, Hội đồng tư vấn gồm 11 thành viên. Ông Bùi Đức Hạnh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, được phân công làm Chủ nhiệm Hội đồng; ông Hà Văn Thạch, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Hội đồng tư vấn. Ảnh: HN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng cựu Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Trần Thanh Bình. Ảnh: HN.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng tư vấn không chỉ đáp ứng yêu cầu về tổ chức mà còn là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người có kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh đang triển khai Đề án số 05 ngày 6/9/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Kết luận số 112 ngày 28/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong góp ý, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận ngày càng cao.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: HN.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy trí tuệ tập thể, kinh nghiệm và chuyên môn của từng thành viên để tham gia tư vấn, góp ý những vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề Nhân dân quan tâm; chủ động phát hiện những bất cập, hạn chế từ thực tiễn để đề xuất nội dung tư vấn, kiến nghị giải pháp; tăng cường phối hợp, trao đổi giữa các thành viên, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, thiết thực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tài liệu và lựa chọn những nội dung phù hợp để Hội đồng tư vấn nghiên cứu, tham gia ý kiến. Các ban chuyên môn của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được yêu cầu tăng cường phối hợp, nghiên cứu, tiếp thu và sử dụng hiệu quả các ý kiến tư vấn, bảo đảm những kiến nghị tâm huyết được chuyển hóa thành đề xuất cụ thể, có giá trị thực tiễn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh:HN.

Theo ông Nguyễn Thành Đồng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn không chỉ thể hiện ở số lượng cuộc họp hay ý kiến đóng góp mà quan trọng hơn là chất lượng tư vấn, tính thiết thực của các kiến nghị và mức độ đóng góp vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ tin tưởng, với trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các thành viên, Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ trở thành kênh tập hợp ý kiến chuyên sâu, là cầu nối giữa thực tiễn đời sống với hoạt động của Mặt trận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.