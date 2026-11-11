Hà Tĩnh: Phát huy giá trị văn hóa, con người thành nguồn lực phát triển bền vững

Đưa giá trị văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), NGày 11/11, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831-2026), 35 năm tái lập tỉnh (1991-2026) nhằm nhìn lại chiều sâu lịch sử, nhận diện giá trị văn hóa, con người và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững.

Tọa đàm do các lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, vùng đất và con người Hà Tĩnh đã hun đúc nên những giá trị nổi bật như lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, trọng nghĩa tình và khát vọng vươn lên.

Những giá trị ấy không chỉ tạo nên bản sắc riêng của Hà Tĩnh mà còn là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển của tỉnh hôm nay và mai sau.

Nhìn lại 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ địa phương có xuất phát điểm thấp, hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, nguồn lực hạn chế.

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế tỉnh tăng trưởng bình quân 6,4%/năm; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 120.800 tỷ đồng, gấp 1,5 lần đầu giai đoạn; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 90,5 triệu đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, nhìn lại chặng đường phát triển không chỉ nhằm khẳng định thành tựu mà quan trọng hơn là nhận diện những vấn đề đặt ra, đúc rút bài học kinh nghiệm và tìm hướng đi phù hợp cho giai đoạn mới.

Trong đó, cần làm rõ hơn vai trò của văn hóa, con người, truyền thống hiếu học, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên trong việc tạo dựng sức mạnh nội sinh. Đồng thời, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Hà Tĩnh gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặt ra yêu cầu đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các giá trị văn hóa không thể chỉ dừng ở bảo tồn, tôn vinh mà cần đi vào đời sống, đóng góp thiết thực cho giáo dục, du lịch, sáng tạo nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia phân tích lợi thế, cơ hội và thách thức của Hà Tĩnh trong không gian phát triển mới; gợi mở giải pháp về liên kết vùng, hạ tầng logistics, khoa học công nghệ,

Bảo tồn di sản gắn với xây dựng con người Hà Tĩnh

Tại tọa đàm, 22 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà quản lý tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, nổi bật là làm rõ vị thế, vai trò và đóng góp của Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc; nhìn lại 35 năm tái lập tỉnh, đúc rút những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Các tham luận tập trung làm rõ hệ giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, bản sắc và sức mạnh nội sinh; đồng thời phân tích định hướng tổ chức không gian phát triển, liên kết vùng, khai thác tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu kết nối giá trị truyền thống với giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch, sáng tạo nghệ thuật và môi trường số. Công tác bảo tồn, trao truyền và phát huy di sản cần gắn với đời sống cộng đồng, bảo đảm người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá, các tham luận và ý kiến trao đổi đã làm rõ hơn chiều sâu lịch sử, vị thế của vùng đất và con người Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc; khẳng định những giá trị truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức phát triển qua các thời kỳ.

Để phát huy kết quả tọa đàm, bà Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các tham luận, ý kiến trao đổi, hoàn thiện báo cáo kết quả và kỷ yếu khoa học, bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ kết quả nghiên cứu để vận dụng vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, di sản; giáo dục truyền thống, xây dựng con người Hà Tĩnh, gắn nguồn lực văn hóa và con người với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, rà soát, phân loại các kiến nghị về cơ chế, chính sách, tổ chức không gian phát triển, liên kết vùng, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của tỉnh.