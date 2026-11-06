Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở mỡ, móng chân bò hôi thối

Sáng 6.11, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, xử lý một xe tải vận chuyển khoảng 1,4 tấn mỡ bò và móng chân bò có dấu hiệu ôi thiu, không rõ nguồn gốc.

Xe tải chở mỡ bò và móng chân bò hôi thối được lực lượng chức năng phát hiện

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 5.11, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành dừng kiểm tra một xe ô tô tải có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao mỡ bò và 2 bao móng chân bò, tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn. Số hàng hóa đang trong tình trạng ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

Số mỡ và chân móng bò

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.