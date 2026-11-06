Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 1,4 tấn mỡ bò, móng chân bò bốc mùi hôi thối

Vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 05/11/2026, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 19 bao mỡ bò và 2 bao móng chân bò, với tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu ôi thiu, đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu ôi thiu, đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối (Ảnh:CAHT)

Trước sự việc trên, Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm động vật có dấu hiệu hư hỏng, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.