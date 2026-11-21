Sáng 21.11, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình xây dựng, cải tạo khuôn viên và vườn trồng cây tại chùa Phật Quang (hay gọi là Chùa Mốc), thuộc thôn Văn Sơn, xã Thạch Khê, nhiều dấu tích và di vật khảo cổ có giá trị lịch sử, văn hóa đã được phát hiện.

Nhiều hiện vật có giá trị văn hoá, lịch sử tại chùa Phật Quang

Trước những phát hiện bước đầu, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để khảo sát, đánh giá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác khai quật khảo cổ tại khu vực chùa.

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khu vực chùa ghi nhận nhiều hiện vật thuộc các giai đoạn Tiền, Sơ sử (thế kỷ II-I trước Công nguyên), thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) và thế kỷ XVII-XVIII.

Đáng chú ý, hệ thống gạch, ngói trang trí cùng các vật liệu kiến trúc mang đặc trưng thời Trần được phát hiện tại đây. Những dấu tích này gợi mở khả năng khu vực từng tồn tại một công trình kiến trúc có quy mô lớn, đồng thời đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thông qua hoạt động khảo cổ học.

Trước những phát hiện có giá trị, Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, UBND xã Thạch Khê để trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp, chuẩn bị cho công tác khai quật khảo cổ tại khu vực chùa.

Ngành chức năng và chính quyền địa phương đang phối hợp với đoàn công tác để triển khai phương án khai quật

Những kết quả khảo sát bước đầu cho thấy chùa Phật Quang là địa điểm có nhiều lớp văn hóa tích tụ qua các thời kỳ lịch sử, tiềm ẩn giá trị lớn về khảo cổ học. Các dấu tích, di vật được phát hiện không chỉ cung cấp nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu mà còn góp phần làm sáng tỏ lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Thạch Khê, cũng như đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây.