Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng trên xe tải

Sáng 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện hơn 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng được vận chuyển trên xe ô tô tải.

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 15/11, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37B-292.XX.

Xe tải vận chuyển hơn 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng, được chứa trong nhiều loại can nhựa.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.