Hà Tĩnh: Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc hơn 763 tỷ đồng được chấp thuận đầu tư

Ảnh minh họa. (Nguồn: hatinh.gov.vn)

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc tại xã Hồng Lộc, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quyết định, dự án được triển khai nhằm sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, cụ thể là năng lượng mặt trời, phục vụ truyền tải và phân phối điện. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5 ha, gồm khu vực xây dựng nhà máy điện mặt trời, các hạng mục phụ trợ, công trình đấu nối và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 110kV Can Lộc. Nhà máy có công suất thiết kế 49 MW, sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 68,62 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 763,312 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Thời gian thực hiện dự án là 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, trước khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT phải thực hiện thủ tục ký quỹ hoặc các biện pháp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có hiệu lực.

Nhà đầu tư cũng phải hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định và khởi công xây dựng dự án trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Việc thi công các hạng mục chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, điện lực và các quy định khác có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, dự án phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng, an ninh và các công trình hợp pháp khác.

Cùng với đó, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm tiêu thoát nước trong khu vực dự án, ưu tiên sử dụng lao động địa phương và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai.

UBND xã Hồng Lộc được giao chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư trong thời gian 7 tháng kể từ ngày ban hành quyết định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện dự án.