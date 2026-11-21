Ở xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, câu chuyện của em Võ Thị Kim Phượng, học sinh lớp 9, Trường THCS Đồng Tiến, khiến những người biết chuyện không khỏi chạnh lòng. Mẹ em đã rời xa mái ấm gia đình nhiều năm nay. Cha bị tai biến, vừa qua đời, để lại cô con gái đang tuổi lớn với khoảng trống tình cảm khó có gì bù đắp. Sau biến cố, Phượng chuyển về sống cùng ông bà.

Căn nhà của gia đình em Võ Thị Kim Phượng.

Căn nhà của gia đình Phượng hướng mặt ra cánh đồng, bên trong hầu như không có đồ dùng gì đáng giá. Một chiếc giường trong phòng ngủ, phòng khách đặt bàn thờ đơn sơ. Ngôi nhà vừa được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, mới hoàn thành được một tháng thì cha em qua đời. Niềm vui có chỗ ở ổn định chưa kịp trọn vẹn, nỗi đau mất người thân đã phủ xuống mái nhà nhỏ.

Ở tuổi 15, Phượng phải đối diện với nhiều thiếu hụt trong cuộc sống. Nỗi đau mất cha, sự thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ cùng những lo toan trước mắt có thể trở thành gánh nặng đối với một cô bé đang bước vào tuổi trưởng thành. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Đồng Tiến đã nhận đỡ đầu, mong muốn trở thành điểm tựa để em vững tin tiếp tục học tập. Thiếu tá Trần Hậu Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Đồng Tiến chia sẻ: “Điều Phượng cần không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là một điểm tựa tinh thần, những lời hỏi han và sự hướng dẫn kịp thời của người lớn”.

Ban CHQS xã Đồng Tiến nhận đỡ đầu em Võ Thị Kim Phượng.

Từ tiền lương của mình, cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã Đồng Tiến tự nguyện trích một phần để tặng em nhiều phần quà, đồng thời hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, được trao định kỳ theo từng đợt 6 tháng. Đơn vị xác định đồng hành cùng Phượng đến khi em học hết lớp 12. Cùng với hỗ trợ kinh phí, Ban CHQS xã phân công cán bộ thường xuyên liên hệ với nhà trường và gia đình để nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp em vượt qua khó khăn.

Nối dài hành trình nhân ái, Ban CHQS xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) cũng nhận đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là cháu Phạm Thị Trúc Linh và cháu Nguyễn Triệu Nhân, cùng học Trường Tiểu học Yên Hòa (phân hiệu Cẩm Dương).

Hoàn cảnh của Linh rất éo le khi bố mẹ và chị gái đều bị chậm phát triển, không có khả năng lao động. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào sự chăm sóc, cưu mang của bà nội. Trong khi đó, gia đình Nhân đang phải thuê nhà trọ, bố làm nghề phụ hồ, mẹ ở nhà chăm sóc 4 người con. Những khó khăn trong cuộc sống khiến việc chăm lo học hành, sinh hoạt cho các em gặp nhiều trở ngại.

Ban CHQS xã Yên Hòa nhận đỡ đầu em Phạm Thị Trúc Linh và em Nguyễn Triệu Nhân.

Mỗi tháng, cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã Yên Hòa trích tiền lương của mình cùng đóng góp hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng, trao định kỳ vào mỗi quý. Việc nhận đỡ đầu của Ban CHQS xã Yên Hòa góp thêm nguồn lực để các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, đồng thời giúp gia đình vơi bớt một phần gánh nặng. Đồng thời, Ban CHQS cũng thường xuyên luân phiên nhau đến động viên và thăm hỏi giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên.

Từ những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS các xã ở Hà Tĩnh đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhà trường chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những khoản hỗ trợ thiết thực, những lần thăm hỏi, động viên kịp thời trở thành điểm tựa để các em vượt qua mất mát, thiếu thốn, yên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Việc làm nghĩa tình ấy góp phần bồi đắp niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho các em trên hành trình trưởng thành.