Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Chiều 8/10, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành dẫn đầu đã đi tham quan, khảo sát mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại một số cơ sở ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng đi có lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đoàn công tác khảo sát, tìm hiểu mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại HTX Nông nghiệp Đồng Tiến (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An).

Tại tỉnh Nghệ An, đoàn đã trực tiếp khảo sát, tìm hiểu mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại HTX Nông nghiệp Đồng Tiến (xã Thiên Nhẫn).

Để phát triển mô hình, HTX đã thuê hơn 10 ha đất sản xuất kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng dâu; đồng thời đầu tư xây dựng khu nhà nuôi tằm, khu nhả tơ, thu kén với tổng diện tích hơn 800 m². HTX cũng đã hình thành vùng nguyên liệu trồng dâu gắn với khu nuôi tằm, thu hoạch kén, từng bước chủ động các khâu sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

HTX Nông nghiệp Đồng Tiến áp dụng nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong trồng dâu, nuôi tằm

Quy trình nuôi tằm được tổ chức bài bản, đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và môi trường nuôi. Trong đó, nhiệt độ nhà nuôi được duy trì ở mức 25 - 27°C, độ ẩm 75 - 80%, có hệ thống thông gió và các biện pháp ngăn ngừa côn trùng gây hại. Hiện nay, mô hình đạt sản lượng hơn 1,2 tấn kén/tháng.

Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại hộ ông Lê Viết Bình, xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh). Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự chủ động chuyển đổi sản xuất của người dân, nghề trồng dâu, nuôi tằm đang từng bước phát triển, mở ra hướng đi mới trong khai thác tiềm năng đất đai, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn trên địa bàn xã.

Đoàn khảo sát mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại hộ ông Lê Viết Bình, xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Qua khảo sát thực tế, các mô hình trồng dâu, nuôi tằm cho thấy nhiều ưu điểm như vốn đầu tư ban đầu phù hợp, chu kỳ nuôi ngắn, khả năng quay vòng vốn nhanh, tận dụng được diện tích đất đồi hoặc đất nông nghiệp kém hiệu quả để trồng dâu; mang lại hiệu quả kinh tế và tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân

Bên cạnh đó, đây là mô hình sản xuất tương đối thân thiện với môi trường, tận dụng lá dâu làm thức ăn cho tằm, các phụ phẩm trong quá trình nuôi có thể sử dụng làm phân bón hữu cơ, góp phần giảm thiểu chất thải và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, xanh, bền vững.

Tỉnh sẽ tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá, Hà Tĩnh có những điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm. Vì vậy, các địa phương có thế mạnh cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, quỹ đất và nguồn lực tại chỗ để triển khai thí điểm một số mô hình phù hợp với thực tế, làm cơ sở đánh giá hiệu quả và từng bước nhân rộng trong thời gian tới.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ quan tâm, nghiên cứu xây dựng cơ sở ươm giống chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất; tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật hiện đại; thúc đẩy liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh.