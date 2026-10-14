Hà Tĩnh: Ngân hàng phát hiện bất thường, ngăn vụ lừa đảo 1,5 tỉ đồng

Sáng 14.10, thông tin từ Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với một chi nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh công an, giúp người dân tránh mất 1,5 tỉ đồng tiền tiết kiệm.

Trước đó, ông T.V.C. (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là công an, thông báo vợ chồng ông có liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu ông làm theo hướng dẫn.

Lực lượng chức năng giải thích về thủ đoạn của nhóm lừa đảo cho ông C.

Để tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu ông C. cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân cùng các dữ liệu cá nhân. Đồng thời, chúng yêu cầu ông giữ bí mật, không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.

Sau đó, nhóm đối tượng hướng dẫn ông C. đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định.

Khi ông C. đến ngân hàng làm thủ tục rút 1,5 tỉ đồng, nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ giao dịch đã kịp thời trình báo Công an xã Lộc Hà.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phối hợp với cán bộ ngân hàng giải thích, trấn an và phân tích thủ đoạn lừa đảo cho ông C.

Sau khi hiểu rõ sự việc, nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò giả danh công an, ông C. quyết định dừng giao dịch, tránh được nguy cơ mất số tiền tiết kiệm lớn.