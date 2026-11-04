Hà Tĩnh: Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo người già gần 1 tỷ đồng

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an xã Tứ Mỹ và Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng đối với người già 64 tuổi. Nạn nhân là bà P.T.H (sinh năm 1962, trú tại thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ).

Trước đó, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0994348539 của một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo bà có liên quan đến một đường dây tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 69 tỷ đồng.

Công an và cán bộ ngân hàng kịp thời giúp bà cụ không bị lừa đảo.

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu bà H. giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo về tài sản hiện có.

Khi biết bà H. đang sở hữu 921 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp, với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con làm nhà. Những yêu cầu này khiến bà H. từng bước bị cuốn vào kịch bản lừa đảo mà các đối tượng đã dựng sẵn.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nội dung giao dịch tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, ngăn chặn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Mỹ nhanh chóng cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với bà H. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm, cán bộ Công an đã phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng. Qua đó, giúp bà H. nhận diện bản chất vụ việc, bình tĩnh dừng giao dịch và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa Công an xã Tứ Mỹ và ngân hàng, toàn bộ số tiền 921 triệu đồng của bà H. được bảo toàn.

Sau khi hiểu rõ sự việc, bà H. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng đã tận tình hỗ trợ, giúp bà tránh được thiệt hại lớn về tài sản. Bà cũng tiếp tục lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng.