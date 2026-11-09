Hà Tĩnh nâng chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”, hướng tới phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2030, toàn tỉnh phấn đấu đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho hơn 10.000 người. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp chiếm 30%, phi nông nghiệp chiếm 70%; tỷ lệ lao động nữ tham gia đào tạo nghề đạt 60%.

Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức và cơ chế tổ chức đào tạo theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại. Việc lựa chọn ngành nghề phải xuất phát từ nhu cầu học của người lao động, đồng thời gắn với yêu cầu nhân lực của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh một lớp học pha chế

Nội dung đào tạo bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương, ưu tiên các nghề phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng, ngành nghề truyền thống và những lĩnh vực có khả năng tạo việc làm bền vững.

Kế hoạch yêu cầu đào tạo gắn với kết quả đầu ra, hướng tới người học có việc làm, tự tạo việc làm hoặc nâng cao năng suất, thu nhập sau khóa học. Đây là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo phù hợp với từng nhóm lao động và điều kiện sản xuất thực tế.

Để nâng chất lượng đào tạo, tỉnh xác định tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trong tổ chức giảng dạy và giải quyết việc làm; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề. Công tác phối hợp, quản lý, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện triển khai cũng được chú trọng.

Trước đó, giai đoạn 2021–2024, thông qua Tiểu dự án 1 thuộc dự án 4 Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Hà Tĩnh đã tổ chức 41 lớp đào tạo nghề cho gần 1.100 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng kinh phí giải ngân thực hiện tiểu dự án đạt hơn 18,5 tỷ đồng.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tế tiếp tục là hướng hỗ trợ người lao động nâng cao năng lực nghề nghiệp, phát triển sinh kế, góp phần giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại./.