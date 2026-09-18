Hà Tĩnh: Nâng cao nhận thức cho học sinh từ những buổi tuyên truyền an toàn giao thông

Nhiều vụ tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh

Mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông trong học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản vẫn được giữ vững, nhưng nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn còn xảy ra, để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân, gia đình và xã hội.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh khiến hai học sinh tử vong, một em bị thương.

Cách đây không lâu, vào 3h ngày 15/9, tại khu vực ngã tư giao giữa huyện lộ 102 và đường Hàm Nghi kéo dài, thuộc phường Hà Huy Tập, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy đã cướp đi sinh mạng 2 em học sinh.

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 38B-052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr (trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Khi đến khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102, xe tải xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 38M1-387.xx. Trên xe máy có ba nam học sinh đang theo học tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Cú va chạm mạnh khiến hai học sinh tử vong, một em bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Các nạn nhân đều trú tại xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh).

Trước đó, tối 4/5, trên tuyến quốc lộ 281, đoạn qua xã Mai Phụ cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô do học sinh điều khiển.

Thời điểm trên, xe mô tô 38AM-084.20 do em N.M.T (SN 2009, trú thôn Thanh Hòa, xã Mai Phụ) điều khiển lưu thông theo hướng từ thôn Thanh Hòa đi thôn Báo Ân (xã Mai Phụ). Khi đến khu vực ngã ba thôn Thanh Hòa, xe này va chạm với xe mô tô 38AL-019.78 do P.V.H (SN 2010, trú thôn Báo Ân) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả hai em bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó em H bị chấn thương sọ não. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Qua một số vụ tai nạn, cơ quan chức năng chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do một số em chưa đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, thiếu kỹ năng và ý thức khi tham gia giao thông. Thậm chí, một số học sinh còn chưa coi trọng tính mạng, sức khỏe của bản thân.

Thay đổi nhận thức từ những bài học an toàn giao thông

Ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) phối hợp cùng lực lượng công an xã, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn.

Ngày 8/9 vừa qua, tại trường THPT Mai Thúc Loan (xã Mai Phụ), hơn 1.645 học sinh và giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường đã được lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; cập nhật các quy tắc giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu…

Tuyên truyền pháp luật giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành cho học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại sân trường, lồng ghép trò chơi, tình huống thực tế và đối thoại trực tiếp với học sinh và các em được thực hành điều khiển xe gắn máy trên sa hình, học kỹ năng quan sát, xử lý tình huống và phòng tránh các nguy cơ tai nạn thường gặp trong thực tế.

Ngày 9/9, tại Trường THPT Nghi Xuân, 1.128 học sinh đã được trang bị các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cách xử lý một số tình huống thường gặp khi đi đường.

So với những năm trước, các nội dung về luật ATGT được đổi mới theo hướng ngắn gọn, trực quan, gắn với những tình huống học sinh có thể gặp trong thực tế.

Chính những điều này đã giúp các em nhận diện rõ hơn những hành vi cần tránh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông.

Em Lê Quang Anh (học sinh lớp 11A2, trường THPT Nghi Xuân) chia sẻ: Trên hành trình từ nhà đến trường hơn 3km, em phải đi qua nhiều tuyến đường có nhiều nút giao với lưu lượng phương tiện giao thông lớn, khiến em rất lo lắng.

Sau những buổi học ngoại khóa như thế này, em hiểu rõ về các biển báo chỉ dẫn, kỹ năng, hướng dẫn giao thông khi đi trên đường, nhất là những hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, phân biệt được các loại phương tiện giao thông... giúp em tham gia giao thông một cách an toàn hơn.

Học sinh trường THPT Nghi Xuân tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về an toàn giao thông cùng cán bộ CSGT.

Trung tá Lê Doãn Thái, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông tin, để các nội dung an toàn giao thông đến gần hơn với học sinh, việc đổi mới phương thức tuyên truyền được đơn vị chú trọng.

Trong đó, lựa chọn những vấn đề thiết thực, những tình huống gần gũi với lứa tuổi học sinh để truyền đạt. Cách thức tuyên truyền cũng được thực hiện ngắn gọn, dễ hiểu, tăng tính tương tác, qua đó giúp các em dễ tiếp thu, nhớ lâu và có thể vận dụng khi gặp những tình huống tương tự trong thực tế

Các buổi tuyên truyền sẽ giúp các em học sinh nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hiểu biết pháp luật để hình thành ý thức chấp hành văn hóa giao thông trong học đường.

Qua đó, các em học sinh tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình bạn bè chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông pháp luật góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh đã được đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và của tỉnh. "Ngành Giáo dục tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền; nhân rộng các mô hình hiệu quả như "Cổng trường an toàn giao thông", "Đội thanh niên tình nguyện"... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, bền vững", Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cô Nguyễn Thị Nhung Quyên, thông tin.