Hà Tĩnh nâng cao năng lực đánh giá hệ thống ISO cho cán bộ cấp xã

Sáng nay 26/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 dành cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự khoá đào tạo

Trong những năm qua, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và nhiều đơn vị sự nghiệp công lập đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, điều này đã góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Ông Dương Kim Nga, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc khoá đào tạo.

Tuy nhiên, để hệ thống quản lý chất lượng thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả, việc duy trì, kiểm tra, đánh giá và cải tiến thường xuyên là hết sức cần thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, các cơ quan hành chính, nhất là UBND cấp xã, cần tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy trình giải quyết công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và yêu cầu thực tiễn.

Ông Vũ Anh Tuấn, chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT (Hà Nội) trình bày các nội dung tại khoá đào tạo.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề trọng tâm về: Khái niệm, nguyên tắc quản lý chất lượng, chu trình PDCA và các yêu cầu cốt lõi của TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống văn bản quy phạm, mục đích và ý nghĩa của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 trong quản lý hành chính; tổng quan về hoạt động đánh giá: phân loại hình thức đánh giá, lập kế hoạch, chuẩn bị và điều hành chương trình đánh giá; nghiệp vụ, kỹ năng của chuyên gia đánh giá và trưởng đoàn đánh giá (dựa trên tiêu chuẩn ISO 19011 và ISO/IEC 17021); phương pháp thu thập bằng chứng, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm tra. Đồng thời, học viên được thực hành tình huống đánh giá thực tế HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Các học viên tham dự khoá đào tạo trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Đợt tập huấn nhằm trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở nâng cao năng lực tự kiểm tra, đánh giá nội bộ; từng bước chuẩn hóa quy trình xử lý công việc và nâng cao hiệu quả nền hành chính công vụ tại địa phương.