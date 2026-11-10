Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở Quốc lộ 12C, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Trong ngày 9/11, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh khiến tình trạng ngập lụt, sạt lở xảy ra ở một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều vị trí trên quốc lộ 12C đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng bị sạt lở

Tại xã Kỳ Thượng mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến một số tuyến đường, cầu và khu vực thấp trũng bị ngập. Đặc biệt, tại cầu Mỹ Thuận (thôn Mỹ Lợi) bị nước dâng cao gây chia cắt, khiến việc lưu thông qua cầu phải tạm dừng, người dân hai bên không thể qua lại.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Kỳ Thượng đã thông báo tình hình đến người dân, đồng thời huy động lực lượng chức năng dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí người túc trực tại các điểm ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên quốc lộ 12C (đường Việt - Lào), đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng. Các điểm sạt lở ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai khắc phục, song nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở trong đêm vẫn ở mức cao do mưa chưa có dấu hiệu giảm.

Mưa lớn khiến 1 số tuyến đường bị ngập

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Kỳ Thượng phối hợp với ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cắm biển báo, lập rào chắn cấm người lưu thông để tránh nguy hiểm cho người và phương tiện. Đồng thời huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở.

Còn tại xã Cẩm Trung, tuyến đường ven biển cũng xuất hiện tình trạng sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong đêm tối.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong những giờ tới, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến 40-80mm, có nơi vượt 100mm.

Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 20 xã, phường, gồm: Cổ Đạm, Hà Linh, Nam Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây.