Hà Tĩnh: Mưa lớn bủa vây, công trường hạ tầng chạy đua tiến độ hoàn thành

Dự án gặp khó vì thời tiết vẫn giữ tiến độ

Sau khi được bàn giao toàn bộ mặt bằng, đường Hàm Nghi kéo dài cùng nhiều dự án hạ tầng tại Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, mưa nhiều trong những tháng cuối năm khiến các nhà thầu phải xoay xở, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để hoàn thành khối lượng theo kế hoạch

Công nhân chở cấu kiện làm vỉa hè, mương thoát nước tại dự án đường Hàm Nghi.

Sau thời gian dài vướng mắc mặt bằng, dự án đường Hàm Nghi kéo dài có tổng mức đầu tư gần 631 tỷ đồng đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Những ngày này, trên công trường, máy móc, nhân lực được huy động, các mũi thi công triển khai đồng loạt để hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối năm 2026.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, dọc tuyến đường dài khoảng 3,3km, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống mương, cống thoát nước, lát vỉa hè, chôn đường ống kỹ thuật và chuẩn bị thảm lớp bê tông nhựa cuối cùng.

Dù thời tiết những ngày gần đây không thuận lợi, hoạt động thi công vẫn được duy trì ở nhiều vị trí.

Thời tiết bất lợi, nhà thầu chủ yếu thi công các hạng mục hạ tầng điện lưới, vỉa hè.

Theo kỹ sư Nguyễn Đắc Thắng, chỉ huy trưởng công trường, đến nay đơn vị đã hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp 1 trên toàn tuyến.

"Trong lúc chờ thời tiết thuận lợi để thảm lớp bê tông nhựa trên cùng, chúng tôi chia thành nhiều tổ để hoàn thiện vỉa hè, chôn đường ống ngầm và các hạng mục phụ trợ. Nếu mưa nhỏ, đơn vị vẫn tổ chức thi công những phần việc có thể triển khai, thậm chí căng bạt để lát vỉa hè, gia công sắt thép. Khi mưa lớn, buộc phải tạm dừng để bảo đảm chất lượng", ông Thắng cho biết.

Theo kế hoạch của nhà thầu, nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 10 ngày nữa sẽ triển khai thảm lớp bê tông nhựa cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi, việc tổ chức thi công các hạng mục phụ trợ được xem là giải pháp để tận dụng nhân lực, thiết bị, hạn chế thời gian nhàn rỗi và giữ nhịp tiến độ chung.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có điểm đầu khớp nối với tuyến tránh quốc lộ 1 qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân. Công trình được khởi công từ cuối năm 2022, thời gian thực hiện theo hợp đồng ban đầu là 24 tháng.

Tuy nhiên, những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Sau khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến cuối năm 2026.

Tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi

Không chỉ đường Hàm Nghi kéo dài, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng đang chịu sức ép lớn về tiến độ khi thời hạn hoàn thành theo hợp đồng đã cận kề.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện đạt khối lượng khoảng 70%. Nhà thầu cam kết hoàn thiện trong năm 2026.

Tại gói thầu do Công ty CP 484 đảm nhận, hàng chục máy móc, thiết bị cùng nhiều tổ, đội thi công đang được huy động. Các công việc như thi công móng, mặt đường, thảm bê tông nhựa và hoàn thiện vỉa hè được triển khai song song nhằm tăng khối lượng thực hiện.

Kỹ sư Nguyễn Văn Đức, đại diện Công ty CP 484 cho biết, giá trị thực hiện của đơn vị hiện đạt khoảng 70%. Trong tổng chiều dài 3,6km, nhà thầu đã thảm bê tông nhựa được khoảng 1,6km.

"Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm nay, ngoại trừ một số vị trí phải chờ xử lý nền đất yếu. Xác định thời gian còn lại không nhiều, trong khi thời tiết từ nay đến cuối năm có thể tiếp tục bất lợi, chúng tôi đang tập trung thi công những hạng mục có thể triển khai, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi. Với một số phần việc như lát vỉa hè, đơn vị có thể căng bạt để duy trì thi công khi mưa nhỏ", ông Đức thông tin.

Thời tiết cuối năm bất lợi ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của nhà thầu.

Các vị trí đang chờ xử lý nền đất yếu gồm Km 0+950 - Km 1+320, Km 2+500 - Km 2+822 và Km 3+480 - Km 3+666. Đây là những đoạn cần được xử lý theo yêu cầu kỹ thuật trước khi triển khai các bước tiếp theo. Phần khối lượng còn lại ngoài các vị trí này được nhà thầu xác định phải tập trung hoàn thành trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Danh Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, sau khi mặt bằng được khơi thông, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung thi công để bảo đảm tiến độ.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu phải chủ động rà soát khối lượng, sắp xếp lại trình tự thi công, ưu tiên những hạng mục có điều kiện triển khai, đồng thời tranh thủ thời điểm tạnh ráo để thực hiện các công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết.