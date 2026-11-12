Hà Tĩnh: Mở rộng quỹ đất công nghiệp, đón các dự án lớn.

Trong giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu khai thác và mở rộng hơn 9.300 ha đất tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Động thái này nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn mặt bằng sạch, đồng bộ hạ tầng để tạo sức bật thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-KKT nhằm cụ thể hóa Đề án Phát triển quỹ đất của tỉnh trong giai đoạn 2026–2030. Trọng tâm của kế hoạch là tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, qua đó mở rộng không gian cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với phần diện tích nằm trong khu kinh tế (ngoài khu công nghiệp), địa phương sẽ rà soát và tổ chức khai thác tổng cộng khoảng 4.573,94 ha. Trong đó bao gồm 18 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và quý I/2026 với quy mô 1.451,14 ha, quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, cùng khoảng 2.565,5 ha đất dự kiến khai thác mới.

Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình mở rộng.

Cơ cấu quỹ đất khai thác mới được phân bổ theo hướng đa dạng hóa chức năng, tận dụng tối đa lợi thế về cảng biển và kết nối giao thông vùng. Gồm 1.313 ha dành cho phát triển năng lượng và các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, 949,5 ha quy hoạch cho lĩnh vực thương mại – dịch vụ, logistics và hệ thống cảng biển và 303 ha phát triển các khu đô thị hỗn hợp tại các phường Sông Trí, Vũng Áng và Hải Ninh.

Cách phân bổ này cho thấy tầm nhìn của Hà Tĩnh không chỉ dừng lại ở việc cấp mặt bằng cho nhà máy, mà còn hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Sự kết hợp giữa sản xuất công nghiệp, dịch vụ hậu cần, năng lượng và đô thị hiện đại sẽ tạo nền tảng bền vững cho các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Song song với không gian khu kinh tế, Hà Tĩnh cũng dồn lực giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và xúc tiến đầu tư hạ tầng cho hệ thống khu công nghiệp với tổng quy mô lên tới 4.728,15 ha. Diện tích này bao gồm cả các khu công nghiệp chuyển tiếp, các dự án mở rộng quy mô lẫn những khu công nghiệp được quy hoạch mới.

Với sự chuẩn bị bài bản và nguồn quỹ đất dồi dào lên tới hơn 9.300 ha, Hà Tĩnh đang chủ động nắm bắt cơ hội, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt để đón đầu làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong những năm tới.