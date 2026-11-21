Khách hàng tham quan và mua sắm tại Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh.

Ngày 21/11, tại Vincom Plaza (phường Thành Sen), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức khai mạc “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh”. Đây là hoạt động đầu tiên triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030.

Tham dự chương trình có ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, Ngày hội quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất với 32 gian hàng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, cu đơ, trầm hương, mật ong, hải sản khô...

Bên cạnh khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sự kiện còn dành không gian giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, doanh nhân trẻ. Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cũng tham gia giới thiệu giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt VietQRPay, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh tiếp cận phương thức giao dịch hiện đại.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 216 sản phẩm OCOP còn hiệu lực đạt từ 3 sao trở lên và 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

Đây là nguồn sản phẩm có tiềm năng, phản ánh lợi thế về nguyên liệu, điều kiện sản xuất và bản sắc địa phương. Tuy nhiên, việc đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối quy mô lớn, mở rộng thị trường ngoài tỉnh vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã.

Vì vậy, các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng có ý nghĩa thiết thực, góp phần tìm kiếm đầu ra ổn định, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

Trước đó, tháng 4/2026, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên có tuần lễ sản phẩm riêng trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội. Hoạt động ghi nhận doanh thu gần 300 triệu đồng, tiêu thụ gần 2.000 sản phẩm và thu hút gần 200.000 lượt xem trên nền tảng TikTok.

Ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại chương trình.

Chị Phan Thị Quyên (xã Sơn Kim 1) cho biết, cơ sở của chị có 4 sản phẩm ngũ cốc, dinh dưỡng đạt chuẩn OCOP tham gia Ngày hội. Đây là dịp để quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chương trình “Hàng Việt vì người Việt” không chỉ vận động người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt mà còn đặt ra yêu cầu đối với nhà sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là chương trình livestream giới thiệu cam Hà Tĩnh, diễn ra từ 13h đến 17h ngày 21/11, tại vườn cam ở xã Hương Đô. Chương trình có sự tham gia của Cục trưởng Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường

Việc giới thiệu sản phẩm ngay tại vùng trồng giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin về đặc điểm, chất lượng cam Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng khả năng tiêu thụ thông qua các nền tảng trực tuyến.

Thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phân phối tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ sản phẩm chất lượng tiếp cận hệ thống phân phối, thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán hiện đại.

Thông qua kết hợp trưng bày trực tiếp, livestream bán hàng và thanh toán không dùng tiền mặt, Ngày hội góp phần mở rộng phương thức tiếp cận thị trường, tạo thêm cơ hội tiêu thụ cho sản phẩm và cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh.