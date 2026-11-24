Theo Đề án sản xuất vụ xuân 2027, Hà Tĩnh phấn đấu gieo cấy hơn 57.900 ha lúa, sản lượng đạt trên 35,48 vạn tấn. Bên cạnh mục tiêu đảm bảo năng suất, sản lượng, ngành nông nghiệp tỉnh chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chi phí đầu vào và phát triển các mô hình canh tác bền vững.

Qua kết quả triển khai thực tế, kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ giúp tiết kiệm nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo năng suất lúa. Ảnh tư liệu.

Thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035 theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh, vụ xuân 2027, Hà Tĩnh định hướng mở rộng sản xuất hơn 7.500 ha lúa giảm phát thải bằng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (vụ xuân 2026 là 4.270 ha).

Trong đó, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tham gia hướng dẫn, triển khai trên diện tích hơn 4.270 ha trong khuôn khổ dự án “Công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”; UBND các xã, phường chỉ đạo điều tiết nước, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật trên diện tích hơn 3.270 ha.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và Công ty Green Carbon (Nhật Bản) tổ chức hội thảo triển khai dự án “Công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” vụ xuân 2027.

Qua kết quả triển khai thực tế, kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ giúp tiết kiệm nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính mà vẫn đảm bảo năng suất lúa. Đặc biệt, đối với lúa gieo thẳng, phương pháp này có thể cắt giảm 40 - 60% lượng phát thải so với canh tác ngập nước liên tục. Ngoài ra, lượng phát thải được cắt giảm, khi đáp ứng các yêu cầu về đo lường, thẩm định và xác minh, có tiềm năng chuyển đổi thành tín chỉ carbon, tạo thêm nguồn thu cho người dân. Đồng thời, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hà Tĩnh định hướng áp dụng phương thức gieo mạ khay, cấy máy trên diện tích hơn 135 ha tại 11 xã, phường.

Cùng với đó, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất lúa, định hướng áp dụng phương thức gieo mạ khay, cấy máy trên diện tích hơn 135 ha tại 11 xã, phường. Việc ứng dụng phương thức này không chỉ giúp giảm lượng giống sử dụng so với phương thức gieo sạ truyền thống mà còn tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, thâm canh và phòng trừ sâu bệnh.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ xuân 2027, các địa phương cần tiếp tục chú trọng hoàn thiện hạ tầng thủy lợi nội đồng, tổ chức sản xuất tập trung, đồng bộ lịch thời vụ, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và nâng cao nhận thức của người dân về canh tác thân thiện với môi trường; từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa quy mô lớn theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.