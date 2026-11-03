Hà Tĩnh: Mẹ giao xe máy cho con, 2 mẹ con bị khởi tố

Sáng ngày 3/11, lãnh đạo VKSND khu vực 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 mẹ con ở phường Thành Sen, liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hứa, sinh năm 2005, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự; phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1984, trú cùng địa chỉ, là mẹ của Hứa về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Tống đạt quyết định khởi tố đến 2 mẹ con.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe mô tô biển kiểm soát 38P1-73xxx, có dung tích xi lanh trên 50cm³, cho Hứa quản lý và sử dụng.

Ngày 5/8/2026, khi điều khiển xe mô tô lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng, thuộc phường Thành Sen, Hứa không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm với xe mô tô do chị Đ.T.T.T (SN 2007, trú tại phường Thành Sen) điều khiển. Hậu quả, chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.