Hà Tĩnh luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận công tác mới. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Theo quyết định được công bố của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đồng chí: Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được phân công, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; Lê Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân công, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sông Trí, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025-2030, đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, để bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng quyết định luân chuyển đồng chí Hồ Đức Đàn, Quyền Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Đảng bộ phường Sông Trí từ ngày 21/10/2026, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Ái Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạch Lạc; Nguyễn Ngọc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng tiến hành luân chuyển đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạch Khê đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thạch Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thạch Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nhận đồng chí Đặng Thái Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đại học Vinh, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ, thuộc Trường đại học Vinh, về công tác tại Trường đại học Hà Tĩnh, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, cùng với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung ương đã ban hành 11 nghị quyết chiến lược, xác định những quan điểm, chủ trương, định hướng và mô hình phát triển đất nước. Để tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết đó, Đảng đã xác định yếu tố cốt lõi vẫn là con người, là đội ngũ cán bộ các cấp.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết của tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong suốt nhiệm kỳ 2026-2030 và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu đó, việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương có ý nghĩa quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, từ đó hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đối với các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị từng đồng chí nêu cao trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, cần tiếp nối, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, cùng tập thể giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ và thống nhất hành động.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đồng chí khẩn trương tiếp cận công việc, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tích cực đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo và vận dụng linh hoạt kinh nghiệm thực tiễn. Đáng chú ý, kết quả công tác, sản phẩm cụ thể cùng những chuyển biến thực chất tại cơ quan, đơn vị sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ.