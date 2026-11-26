Phát triển vùng nguyên liệu tập trung là một trong những ưu tiên của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh. Ảnh: Ngô Thắng.

Hà Tĩnh đang từng bước chuyển dịch phương thức phát triển nông nghiệp từ sản xuất phân tán sang tổ chức các vùng nguyên liệu tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hai chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần Nafoods Group và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi này, với trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn.

TỪ VÙNG DỨA HƠN 1.126 HA ĐẾN HỆ SINH THÁI CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Một trong những hướng hợp tác đáng chú ý là phát triển chuỗi giá trị cây dứa cùng Nafoods Group. Thay vì chỉ tập trung mở rộng diện tích canh tác, Hà Tĩnh và doanh nghiệp đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái sản xuất đồng bộ, từ cung ứng giống, tổ chức vùng trồng, ứng dụng công nghệ đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Ngày 21/11/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Sơn Lễ tại xã Sơn Tiến, quy mô hơn 28,6 ha. Cụm công nghiệp được định hướng bố trí nhà máy chế biến nông sản, trung tâm sản xuất cây giống công nghệ sinh học, nhà máy công nghiệp tuần hoàn sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và điện sinh khối.

Việc hình thành cụm công nghiệp này tạo tiền đề để phát triển hạ tầng chế biến ngay tại khu vực có tiềm năng sản xuất nông nghiệp, góp phần rút ngắn khâu trung gian, nâng cao khả năng bảo quản và gia tăng giá trị nông sản. Đồng thời, các hoạt động sản xuất phụ trợ theo hướng tuần hoàn cũng mở ra khả năng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí tài nguyên.

Song song với đó, Nafoods Group đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án Tổ hợp nông, lâm nghiệp công nghệ cao Nafoods Hà Tĩnh.

Đến nay, doanh nghiệp đã khảo sát 5 khu vực tại xã Sơn Tiến với tổng diện tích hơn 1.126 ha để nghiên cứu phương án phát triển vùng nguyên liệu dứa tập trung, kết hợp trồng cây ăn quả, phát triển rừng và liên kết nuôi trồng dược liệu dưới tán rừng. Cách tiếp cận này không chỉ mở rộng không gian sản xuất nông nghiệp hàng hóa mà còn hướng đến khai thác hiệu quả quỹ đất, gắn phát triển vùng nguyên liệu với bảo vệ tài nguyên rừng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã xây dựng phần mềm trên nền tảng Natrack để quản lý hồ sơ vùng trồng, nhật ký canh tác và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đưa công nghệ số vào quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối với nông sản.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp nông, lâm nghiệp công nghệ cao Nafoods Hà Tĩnh trong tháng 12/2026. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai Cụm công nghiệp Sơn Lễ, rà soát quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xây dựng phương án phát triển vùng nguyên liệu.

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ MỞ RỘNG, KINH TẾ TUẦN HOÀN ĐI VÀO SẢN XUẤT

Bên cạnh định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Hà Tĩnh cũng đang mở rộng các mô hình sản xuất hữu cơ, sinh thái và tuần hoàn thông qua hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm.

Đến nay, toàn tỉnh có 68/69 xã, phường ký kết hợp tác với doanh nghiệp, trong đó 42 xã, phường đã có hộ dân tham gia liên kết sản xuất. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ được triển khai, từng bước thay đổi nhận thức và phương thức tổ chức sản xuất của người dân.

Toàn tỉnh hiện có 79 cơ sở chăn nuôi lợn liên kết theo chuỗi giá trị; diện tích lúa hữu cơ đạt 89,3 ha. Đáng chú ý, sản xuất lúa hữu cơ mang lại lợi nhuận cao hơn phương thức sản xuất đại trà từ 7 - 8 triệu đồng/ha. Kết quả này cho thấy dư địa nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc thay đổi quy trình canh tác, kiểm soát đầu vào và tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn.

Không chỉ dừng ở khâu sản xuất, hoạt động tiêu thụ nông sản hữu cơ cũng từng bước được mở rộng thông qua hệ thống 13 cửa hàng nông sản sạch, hữu cơ và kết nối với các bếp ăn trường học. Đây là hướng đi quan trọng nhằm hình thành thị trường tiêu thụ ổn định, tạo động lực để người dân duy trì và mở rộng các mô hình sản xuất an toàn.

Đáng chú ý, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn sinh thái 4F tại xã Cẩm Xuyên, quy mô 47 ha, đang triển khai xây dựng các hạng mục nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến lúa gạo. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu, chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ nông sản.

Phối cảnh 3D Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn: Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Cùng với dự án này, mô hình thí điểm làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn tại các xã Thạch Lạc và Kim Hoa bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực. Đây được xem là cơ sở thực tiễn để Hà Tĩnh đánh giá hiệu quả, hoàn thiện phương thức tổ chức sản xuất và nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.

Để các mô hình phát triển thực chất, công tác đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ người dân tham gia chuỗi liên kết tiếp tục được chú trọng. Mục tiêu không chỉ là gia tăng diện tích sản xuất hữu cơ mà còn phải bảo đảm đầu ra, nâng cao hiệu quả kinh tế và hình thành thói quen sản xuất bền vững.

GỠ ĐIỂM NGHẼN ĐỂ CÁC DỰ ÁN SỚM TẠO GIÁ TRỊ

Ngày 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh với Nafoods Group và Tập đoàn Quế Lâm.

Tại cuộc họp, các khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, cơ chế hỗ trợ đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ được tập trung rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: UBND Hà Tĩnh.

Đối với Nafoods Group, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp nông, lâm nghiệp công nghệ cao Nafoods Hà Tĩnh trong tháng 12/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ Cụm công nghiệp Sơn Lễ, xây dựng phương án phát triển vùng nguyên liệu và liên kết nuôi trồng dược liệu dưới tán rừng.

Với Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị giai đoạn 2027 - 2030; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Tổ hợp 4F, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư và tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Tập đoàn Quế Lâm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa nhà máy sấy lúa, xay xát và nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng vào hoạt động trong quý 1/2027. Đồng thời tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị; phối hợp triển khai hiệu quả các mô hình làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn để từng bước nhân rộng.