Dấu tích về một công trình kiến trúc có quy mô lớn

Ngày 25/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hồng Sinh, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội, UBND xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để khảo sát, đánh giá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác khai quật khảo cổ tại khu vực chùa Thanh Quang.

Nhiều dấu tích, di vật khảo cổ vừa được phát hiện tại chùa.

Chùa Thanh Quang (hay được gọi là chùa Phật Quang) tọa lạc tại thôn Văn Sơn, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là một ngôi chùa cổ. Năm 2016, Chùa được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

Không gian chùa nằm trên khu đất rộng, dựa vào một ngọn đồi nhỏ. Di tích còn lưu giữ chuông đồng và giếng cổ, tạo nên lớp giá trị vật thể và văn hóa đặc trưng của vùng ven biển Hà Tĩnh.

Khu vực chùa ghi nhận nhiều hiện vật thuộc các giai đoạn Tiền, Sơ sử.

Trước đó, trong quá trình xây dựng, cải tạo khuôn viên và vườn trồng cây tại chùa Thanh Quang, nhiều dấu tích và di vật khảo cổ có giá trị lịch sử, văn hóa đã được phát hiện.

Cụ thể, khu vực chùa ghi nhận nhiều hiện vật thuộc các giai đoạn Tiền, Sơ sử (thế kỷ II-I trước Công nguyên), thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) và thế kỷ XVII-XVIII. Đáng chú ý, hệ thống gạch, ngói trang trí cùng các vật liệu kiến trúc mang đặc trưng thời Trần được phát hiện tại đây.

"Những dấu tích này gợi mở khả năng khu vực từng tồn tại một công trình kiến trúc có quy mô lớn, đồng thời đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thông qua hoạt động khảo cổ học", ông Sinh nói.

Những dấu tích này gợi mở khả năng khu vực từng tồn tại một công trình kiến trúc có quy mô lớn.

Theo đại diện UBND xã Thạch Khê, các dấu tích, di vật được phát hiện không chỉ cung cấp nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu mà còn góp phần làm sáng tỏ lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Thạch Khê, cũng như đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây.

"Vén màn" về lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Thạch Khê

Trước những phát hiện có giá trị, xã Thạch Khê đã mời Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khảo sát, đánh giá sơ bộ.

Kết quả bước đầu cho thấy chùa Thanh Quang là địa điểm chứa đựng nhiều lớp văn hóa qua các thời kỳ lịch sử.

Trong buổi họp về kết quả, TS. Nguyễn Văn Anh, Trưởng khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho rằng, những phát hiện bước đầu cho thấy chùa Thanh Quang là địa điểm chứa đựng nhiều lớp văn hóa qua các thời kỳ lịch sử, tiềm ẩn giá trị lớn về khảo cổ học.

Thông qua việc khảo sát, khai quật và phân tích các hiện vật, tầng văn hóa, giới chuyên môn có thể bổ sung những tư liệu quý giá về lịch sử cư trú, đời sống tín ngưỡng và quá trình phát triển văn hóa của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ.

Những phát hiện mới, nếu được tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học, sẽ trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ công tác giáo dục truyền thống, phát triển du lịch văn hóa và nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Theo phương án, công tác khai quật cần được thực hiện bài bản, tuân thủ các quy định chuyên môn về khảo cổ học và bảo vệ di tích. Các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát, xác định phạm vi khai quật, từng bước làm rõ cấu trúc các tầng văn hóa, thu thập và phân tích những dấu tích, hiện vật có giá trị.

Cơ quan chuyên môn đề nghị tổ chức khai quật khảo cổ tại khu vực chùa.

"Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác khai quật khảo cổ tại khu vực chùa. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa của chùa Thanh Quang mà còn tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng phương án bảo tồn, phát huy di sản trong thời gian tới", Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội cho biết thêm.