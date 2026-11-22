Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Cao Thắng. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Dự Ngày hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong quá trình xây dựng quê hương, đất nước, nhất là sự đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, chăm lo đời sống văn hóa, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, giữ gìn môi trường sống, phát huy tình nghĩa cộng đồng...

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, suốt chiều dài dựng nước và giữ nước dân tộc Việt Nam đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách bằng sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần của đại đoàn kết và những giá trị văn hóa bền vững. Nếu đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh thì văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc và sức trường tồn của dân tộc Việt Nam. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Được chứng kiến, cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa của vùng đất Thạch Lạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh cho rằng, dưới mỗi tấc đất quê hương không chỉ có mồ hôi, công sức của bao thế hệ mà còn là chiều sâu lịch sử, văn hóa và ký ức của cha ông để lại. Sức mạnh của đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những việc lớn lao mà bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị, đó là một gia đình hòa thuận, một xóm làng yên vui, một bàn tay giúp đỡ lúc khó khăn, một tấm lòng biết sẻ chia vì cộng đồng…

Để phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người dân địa phương tiếp tục giữ gìn và vun đắp khối đại đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Phát huy dân chủ, đồng thuận, tương thân, tương ái, chăm lo người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, bảo tồn di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc, gìn giữ dân ca Ví dặm, nêu cao truyền thống hiếu học, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, nhất là quan tâm, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần yêu quê hương, trách nhiệm với cộng đồng. Biến tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa thành động lực phát triển, đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả cho mọi hoạt động.