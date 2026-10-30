Hà Tĩnh lập lại trật tự đô thị, chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm

Ghi nhận thực tế tại các trục đường chính của phường Thành Sen cho thấy, vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra với nhiều hình thức, từ kinh doanh nhỏ lẻ đến các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân phơi bánh đa nem dưới lòng đường.

Tuyến quốc lộ 1A - đường Hà Huy Tập, đây là một trong những trục dọc cửa ngõ giao thương sầm uất nhất, đồng thời cũng là “điểm nóng” về trật tự đô thị.

Do mật độ các showroom ô tô, cửa hàng nội thất, cơ khí dày đặc, phần vỉa hè vốn rộng rãi ở đây thường xuyên bị chiếm dụng hoàn toàn để làm nơi sửa chữa máy móc, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải công nghiệp hoặc làm bãi đỗ xe cho khách mua hàng.

Đường Trần Phú và khu vực phụ cận, là trung tâm tài chính, dịch vụ của Hà Tĩnh. Tuyến đường này tập trung hàng loạt nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng thời trang. Vào các khung giờ cao điểm hoặc buổi tối, vỉa hè bị “băm nát” bởi các loại biển hiệu di động, chân dù quảng cáo, và hàng dài xe máy của khách.

Tình trạng các ô tô ngang nhiên dừng, đỗ chắn hết lối lên xuống vỉa hè diễn ra phổ biến, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc cục bộ tại các ngã tư trung tâm.

Quan sát thực tế cho thấy, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp tự ý đổ bê tông làm lối lên xuống xe, xây dựng bục bệ, cầu dắt xe lấn ra lòng lề đường, thậm chí dựng mái che di động kiên cố bao trùm toàn bộ không gian hành lang giao thông.

Việc lập lại trật tự kỷ cương, bảo vệ hành lang an toàn giao thông tại các phường trung tâm không thể là công việc “ngày một ngày hai” thông qua các đợt ra quân mang tính phong trào.

Dù Đội Quản lý trật tự đô thị phường phối hợp cùng Công an các phường liên tục ra quân, lập biên bản tịch thu hàng trăm biển quảng cáo, tháo dỡ các mái che sai quy định và áp dụng các khung phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhưng cứ hễ lực lượng chức năng rút đi, đâu lại vào đấy.

Trái ngược với sự bức xúc của những người tham gia giao thông là những lý do “mưu sinh” từ phía các hộ kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị L, (hộ kinh doanh trên đường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Biết là bày bàn ghế, dựng biển hiệu ra sát vỉa hè là sai quy định, nhưng mặt bằng ở đây giá thuê rất đắt. Nếu không đẩy dịch vụ ra ngoài mặt tiền thì khách đi xe qua không nhìn thấy, không có chỗ cho khách đỗ xe thì họ bỏ sang quán khác ngay. Mỗi lần phường đi dẹp, chúng tôi lại bê chạy vào trong, xong xuôi đâu đấy lại dọn ra. Cực chẳng đã mới phải làm thế vì miếng cơm manh áo thôi”.

Ông Trần Đình H, chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ gara ô tô tại phường Thành Sen bộc bạch: “Cơ sở của chúng tôi mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách, nhưng hạ tầng đô thị cũ không thiết kế khu vực đỗ xe ô tô tập trung.

Chúng tôi rất muốn tuân thủ quy định hành lang an toàn, nhưng nếu không cho khách đỗ xe tạm trên vỉa hè hoặc sát lề đường thì doanh nghiệp chỉ có nước đóng cửa.

Chúng tôi kiến nghị tỉnh cần có giải pháp quy hoạch các bãi đỗ xe công cộng hoặc cho phép sử dụng vỉa hè có thu phí ở những đoạn đủ điều kiện, để doanh nghiệp yên tâm hoạt động”.

Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Trao đổi về tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đô thị và định hướng xử lý bền vững, ông Phan Văn Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh nhận định: “Hệ lụy của việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông không chỉ dừng lại ở câu chuyện mỹ quan đô thị, mà nguy hiểm hơn là tình trạng này trực tiếp làm gia tăng tai nạn giao thông, phá hoại kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị như hệ thống thoát nước ngầm dưới vỉa hè, cáp quang, điện lưới.

Về mặt quản lý, Sở Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để siết chặt công tác quy hoạch và cấp phép xây dựng. Quan điểm của chúng tôi là không thể chạy theo xử phạt phần ngọn mà phải giải quyết từ gốc.

Đối với các tuyến đường như Hà Huy Tập, Trần Phú, Sở đang tham mưu rà soát lại toàn bộ chỉ giới hành chính đường bộ, kiên quyết không phê duyệt các dự án, công trình không đảm bảo khoảng cách lùi an toàn hoặc thiếu phương án hạ tầng tĩnh (bãi đỗ xe nội bộ).

Đồng thời, đẩy mạnh việc quy hoạch các tuyến đường gom đối với các khu dân cư mới bám trục lộ lớn để loại bỏ hoàn toàn việc đấu nối tự phát gây mất an toàn”.

Ông Trung nhấn mạnh: “Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh, quyết liệt bằng các chế tài cưỡng chế của pháp luật, chính quyền Hà Tĩnh cần sớm đưa ra những giải pháp quy hoạch mang tính dài hơi: phân định rõ ràng không gian kinh doanh, xã hội hóa bãi đỗ xe và nâng cao nhận thức tự giác của mỗi người dân.

Chỉ khi hạ tầng đô thị đáp ứng được nhu cầu thực tế, hành lang ATGT mới thực sự được trả lại đúng công năng của nó”.

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền lên đến hơn 51 tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.