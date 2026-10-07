Hà Tĩnh: Kiến nghị Trung ương bổ sung 177 tỷ đồng bảo trì hạ tầng giao thông

Ngày 7/10, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin, tỉnh vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng quan tâm, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ, bố trí bổ sung khoảng 177 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho tỉnh thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2027.

Việc bố trí kinh phí đầy đủ cho năm 2027 là cần thiết để chủ động thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch; kịp thời xử lý các hư hỏng, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến khả năng khai thác và kết nối giao thông trên địa bàn.

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Riêng năm 2025, các cơn bão số 5, số 6 và số 10 đã gây hư hỏng, xuống cấp nhiều công trình giao thông, làm phát sinh thêm nhu cầu sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, nhu cầu kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2027 là khoảng 421 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đề xuất của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 12953/BXD-KHTC dự kiến phân bổ cho tỉnh Hà Tĩnh khoảng 243,574 tỷ đồng, thấp hơn nhu cầu khoảng 177 tỷ đồng.

Trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng quan tâm, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ, bố trí bổ sung khoảng 177 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho tỉnh, tương ứng với phần kinh phí còn thiếu so với nhu cầu thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2027.

Mục tiêu nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và duy trì hệ thống giao thông an toàn, thông suốt.

Theo thống kê, hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh có tổng chiều dài khoảng 14.335km, gồm 497,526km quốc lộ, 528,56km đường tỉnh, 951km đường đô thị và hơn 12.300km đường giao thông nông thôn. Hệ thống giao thông có quy mô lớn, trải rộng trên địa bàn có địa hình đa dạng, trong đó nhiều tuyến đi qua khu vực miền núi, biên giới, nên yêu cầu về nguồn lực quản lý, bảo trì thường xuyên là rất lớn.