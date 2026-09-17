Hà Tĩnh kiên định mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng trong năm 2026

Chiều 17/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Công nghiệp - xây dựng giữ vai trò động lực tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp ổn định; thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi khá.

Thu ngân sách đến ngày 15/9 đạt 18.567 tỷ đồng, bằng 98% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 24% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh thành lập mới 2.011 doanh nghiệp; thu hút đầu tư tiếp tục tăng về số lượng dự án và quy mô vốn.

Đến ngày 15/9, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn (bao gồm vốn kéo dài) đạt 6.075,688 tỷ đồng.

Đến ngày 15/9, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn (bao gồm vốn kéo dài) đạt 6.075,688 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai.

Trong đó, vốn do các bộ, ngành đầu tư trên địa bàn giải ngân đạt 223,98 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn do địa phương quản lý giải ngân đạt 5.851,708 tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,4% kế hoạch địa phương triển khai.

Toàn tỉnh có 30 chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của tỉnh (trên 42%); 19 chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân dưới 40%. Tính theo dự án, có 418 dự án đạt tỉ lệ giải ngân trên 40%; 276 dự án có tỉ lệ giải ngân dưới 40%.

Toàn tỉnh có 30 chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của tỉnh (trên 42%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 vẫn chịu tác động của một số khó khăn, vướng mắc.

Giá nguyên vật liệu biến động làm tăng chi phí, gây áp lực lên tổng mức đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án còn chậm; thời gian thực hiện thủ tục đối với dự án khởi công mới còn dài…

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, phải chủ động tạo các dư địa, động lực tăng trưởng để thực hiện mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tiền đề cho các năm tiếp theo.

Ông Hồ Đức Đàn, Quyền Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn, phải làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với các dự án có khả năng giải ngân tốt, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phát huy tối đa khối lượng và khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân và khả năng bố trí vốn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2026, đạt tăng trưởng kinh tế 10% trở lên gắn với ổn định vĩ mô.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì cuộc họp.

Bên cạnh đó, người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu tập trung xử lý các tồn tại, bất cập liên quan quản lý đất đai, xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường; tập trung cao đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung, bảo đảm hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trước ngày 31/10/2026; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, trụ sở dôi dư trên địa bàn.

Về lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm ổn định các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp; rà soát để có phương án phân bổ, bố trí giáo viên hợp lý, đảm bảo cơ cấu từng địa phương.

Trong những tháng cuối năm, các sở ban ngành và địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ"; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.