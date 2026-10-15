Hà Tĩnh: Khu tái định cư bỏ hoang, trở thành nơi tập kết rác

Nhiều hạng mục trong khu tái định cư xuống cấp trầm trọng

Khu tái định cư dự án mỏ sắt Thạch Khê được xây dựng từ năm 2011, trên khu đất rộng 7 ha ở thôn Tây Sơn (nay là thôn Đình Hoè, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư nhằm di dời các hộ dân xã Đỉnh Bàn cũ do nằm trong vùng mỏ sắt về đây sinh sống. Tuy nhiên, sau khi cơ bản hoàn thành thì dự án dừng lại và bị bỏ hoang cho đến thời điểm hiện nay.

Công trình nhà văn hoá trong khu tái định cư đang có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

Ngày 14/10, có mặt tại khu tái định cư, phóng viên ghi nhận địa điểm này tọa lạc trên diện tích khá rộng, bằng phẳng, cao ráo gần tuyến đường liên xã và cách tuyến quốc lộ 15B chỉ khoảng 200m.

Tuy nhiên, do bị bỏ hoang trong thời gian dài nên cỏ dại mọc um tùm, trở thành địa điểm chăn thả trâu bò của người dân. Qua quan sát, khu tái định cư đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đường điện, đèn chiếu sáng, mương thoát nước bằng bê tông cốt thép. Tuy nhiên, hiện có nhiều vị trí đã nứt gãy, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Phía bên trong là khung cảnh đổ nát, tan hoang.

Mái lợp đã bị mưa gió cuốn bay.

Đặc biệt, trong khuôn viên khu tái định cư có một công trình nhà văn hóa được xây dựng khoảng 150m2 nhưng đang xuống cấp vô cùng nghiêm trọng.

Hệ thống mái ngói, gỗ, tường nứt gãy, mục nát, rơi vỡ ngổn ngang; khu vực sân, tường rào cũng mốc meo, nứt nẻ nham nhở.

Ông Nguyễn Văn Công (69 tuổi, người dân xã Thạch Khê) cho biết, khu tái định cư được xây dựng, đầu tư khang trang nhưng không hiểu sao bỏ hoang trong thời gian dài, vô cùng lãng phí.

"Bức xúc nhất là thời gian qua, nơi đây bị biến thành địa điểm tập kết rác thải sinh hoạt, thậm chí rác còn tràn ra cả tuyến đường thôn. Khi trời mưa, nắng nóng dẫn đến bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, môi trường khu vực", ông Công nói.

Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên chứng tỏ đã lâu không có người sử dụng.

Dù chính quyền địa phương đã đặt biển cấm nhưng vẫn có rất nhiều rác thải được tập kết nơi đây. Vì vậy, người dân đề nghị các cơ quan chức năng cần có phương án cải tạo, sử dụng phù hợp khu tái định cư và xử lý rác thải tránh ô nhiễm môi trường.

Soát xét các khu tái định cư, công trình phục vụ dự án mỏ sắt Thạch Khê

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hoàng Thịnh, trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê cho biết, khu tái định cư này được quy hoạch, đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho khoảng 200 hộ dân trong vùng ảnh hưởng dự án mỏ sắt Thạch Khê di chuyển đến sinh sống.

Tuy nhiên, sau đó, do dự án tạm dừng hoạt động, người dân cũng không đến ở nên hạ tầng khu tái định cư dang dở và bị bỏ hoang. Mặc dù hạ tầng khu tái định cư được đầu tư xây dựng nằm trên địa bàn xã, nhưng đến thời điểm này chính quyền địa phương chưa được bàn giao để quản lý.

Các hạng mục khác nằm trong khu tái định cư cũng đang xuống cấp.

Khuôn viên chỉ để cho người dân thả trâu bò.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chính thức đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê vào tháng 9/20226 vừa qua. Đồng thời, địa phương cũng đã lập tổ công tác rà soát đầu tư hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang và các công trình phục vụ dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

"Xã đang phối hợp với tổ công tác của UBND tỉnh tiến hành rà soát các khu tái định cư, nghĩa trang và công trình phục vụ dự án sắt Thạch Khê. Sau khi có kết quả thì mới có phương án sử dụng", ông Thịnh cho hay.

Điều đáng nói, nơi đây đã trở thành địa điểm vứt rác.

Biển cấm bị cỏ mọc um tùm che khuất.

Về phía UBND tỉnh Hà Tĩnh có có văn bản ngày 7/10/2026, đề nghị UBND các xã Thạch Khê, Đồng Tiến: Phối hợp với Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê rà soát các công trình trên địa bàn liên quan đến dự án.

Tỉnh cũng nhấn mạnh, địa phương đề xuất phương án quản lý, bảo vệ hiện trạng trong thời gian hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, quản lý hồ sơ, công trình và tài sản theo quyết định của cấp có thẩm quyền; xem xét, tận dụng lại kết quả đã thực hiện khi thực hiện đầu tư, nâng cấp các công trình (nếu có) hoặc sử dụng cho mục đích phù hợp, tránh lãng phí; báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 30/10/2026.

Dự án mỏ sắt Thạch Khê do Công ty CP Sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa phận 5 xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh, được triển khai từ tháng 9/2009. Dự án từng được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp nặng của cả nước và là trung tâm khai thác luyện cán thép lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân và lo ngại các rủi ro không đảm bảo an toàn, nên từ cuối năm 2011 đến nay, dự án tạm dừng triển khai. Đến nay, dự án đã chính thức chấm dứt hoạt động.