Hà Tĩnh khởi tố vụ lừa đảo qua môi giới xuất khẩu lao động, 63 người bị hại

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố đối tượng Trịnh Thị Quyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Quyên (sinh năm 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được phát hiện sau khi cơ quan công an tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác tội phạm liên quan đến việc Quyên nhận tiền làm thủ tục đưa người dân đi làm việc ở nước ngoài.

Từ nội dung tố giác, cơ quan điều tra tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ cách thức bị can nhận tiền và số người bị hại.

Tự xưng là người môi giới, chào mức đặt cọc từ 5 đến 10 triệu đồng

Theo kết quả xác minh ban đầu, Quyên tự giới thiệu là người môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty tại Hà Nội.

Khi tiếp xúc với người có nhu cầu, bị can nói có thể làm thủ tục đưa họ sang Hàn Quốc, Australia và một số nước châu Âu, đồng thời giới thiệu thêm các chương trình đi làm việc ở nước ngoài.

Để tạo lòng tin, Quyên giới thiệu thủ tục đơn giản, khoản đặt cọc ban đầu từ 5 đến 10 triệu đồng.

Nhiều người tin rằng khoản tiền này dùng để làm hồ sơ nên đã giao tiền cho Quyên.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, bị can đã nhận tiền của 63 người dân tại Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tổng cộng 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên khai do không có việc làm ổn định, đang nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Xác minh đơn vị tuyển dụng trước khi giao tiền

Từ vụ việc, người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần kiểm tra cả thông tin về doanh nghiệp lẫn vai trò của người trực tiếp tư vấn.

Khi người môi giới giới thiệu mình làm việc cho một công ty, người lao động có thể chủ động liên hệ với doanh nghiệp qua kênh chính thức để xác minh công ty có tuyển cho chương trình được giới thiệu hay không, người tư vấn có được giao tiếp nhận hồ sơ và khoản tiền được yêu cầu sẽ nộp cho ai.

Trước khi đặt cọc hoặc chuyển tiền, người lao động nên đề nghị cung cấp bằng văn bản các thông tin về công việc, nơi làm việc, chi phí và điều kiện hoàn trả.

Các nội dung này cần được đối chiếu với thông báo tuyển dụng của đơn vị đứng tên chương trình.

Với mỗi khoản đã nộp, người lao động nên giữ lại phiếu thu, biên nhận hoặc chứng từ chuyển khoản cùng nội dung trao đổi để có căn cứ đối chiếu khi phát sinh tranh chấp.

Trường hợp đã giao tiền và phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân có thể tập hợp tin nhắn, giấy tờ, chứng từ giao dịch và thông tin về người nhận tiền để trình báo cơ quan công an.

Việc ghi rõ thời điểm liên hệ, nội dung được giới thiệu và số tiền đã nộp giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ xác minh.