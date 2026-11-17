Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bá Táo. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, giấy phép lái xe hạng D của Nguyễn Bá Táo đã hết hạn từ ngày 17/3/2026 nhưng người này không thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.

Khoảng 6h25 ngày 21/10/2026, Táo điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 15. Khi đến ngã ba giao với đường ĐH54, đoạn qua thôn Đức Dũng, xã Đức Thịnh, trong lúc rẽ phải, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, xe tải đã va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (SN 2014, trú tại xã Đức Thịnh) điều khiển. Vụ tai nạn khiến cháu Q. tử vong.

Ngày 13/11/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Táo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.