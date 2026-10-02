Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đua xe, gây tai nạn chết người

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng", liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h-4h ngày 26/5, Nguyễn Đặng Văn Anh, Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Đình Minh, Trần Công Mạnh và Lê Ngọc Gia Huy cùng sử dụng 3 xe mô tô, di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng từ phường Thành Sen về xã Cẩm Bình.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe với tốc độ cao, tránh, vượt nhau, lạng lách, rú ga, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung.

Khi đến Km516 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Xóm Mới (nay là thôn Thạch Bình), xã Cẩm Bình, do chạy xe với tốc độ cao, Nguyễn Đặng Văn Anh bị mất lái, khiến xe lao vào dải phân cách giữa đường.

Hậu quả, Nguyễn Đặng Văn Anh (SN 2010), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình, tử vong tại chỗ. Trần Công Mạnh (SN 2009), trú tại thôn Trung Sơn (nay là thôn Quang Sơn), xã Cẩm Xuyên, bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Xe mô tô Honda Wave Alpha màu đen, biển kiểm soát 38X1-482.11 bị hư hỏng.

Qua xác minh, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã rủ nhau điều khiển xe mô tô với mục đích chạy tốc độ cao, đua, phóng nhanh trên tuyến đường từ phường Thành Sen về Cẩm Bình. Vụ việc xảy ra vào đêm khuya, khi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 5 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình; Hà Thế Vũ (SN 2010), trú tại thôn Bình Thắng, xã Cẩm Bình; Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình; Trần Đình Minh (SN 2008), trú tại Tổ dân phố Hộ Độ, phường Trần Phú và Trần Công Mạnh (SN 2009), trú tại thôn Quang Sơn, xã Cẩm Xuyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.