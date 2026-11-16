Hà Tĩnh: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phi Thanh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Phi Thanh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn, thuộc xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trong giấy phép.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Phi Thanh là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác và bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Đáng chú ý, dù doanh nghiệp đã hai lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu không được tiếp tục khai thác khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, Nguyễn Phi Thanh vẫn chỉ đạo tổ chức khai thác.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép tại mỏ đất đồi Lâm Sơn là 638.000m³, với tổng trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là kết quả đấu tranh của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) trong đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh.