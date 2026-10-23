Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng điện 220V giết người

Sáng 23.10, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng An (SN 1991, trú xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Hồng An

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, An đã sử dụng bộ dây điện tự chế để diệt chuột, cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V của gia đình rồi cố ý dí điện vào người chị L.T.H. (SN 1996), người thuê ki-ốt của gia đình An để kinh doanh thuốc tây.

Hành vi trên khiến chị H. phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Kỳ Hoa đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng An.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.