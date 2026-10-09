Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái (SN 1999, trú xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Hà phát hiện Lê Văn Thái có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Đáng chú ý, đối tượng không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền cho vay và thu lãi.

Bị can Lê Văn Thái

Ngày 2.10, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, triệu tập, làm việc với những người liên quan trên nhiều địa bàn để xác minh, củng cố chứng cứ. Trước các tài liệu thu thập được, Thái đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người tại xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.