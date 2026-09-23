Hà Tĩnh khởi công tổ hợp nông nghiệp tuần hoàn gần 1.300 tỷ đồng

Nghi thức bấm nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng. (Ảnh: chinhphu.vn).

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng.

Dự án được xây dựng theo mô hình 4F gồm Farm, Food, Feed và Fertilizer, tương ứng với nông trại, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng cho cây trồng. Mô hình hướng tới hình thành chuỗi giá trị khép kín, kết nối các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và tái sử dụng phụ phẩm.

Theo định hướng, phụ phẩm từ quá trình sản xuất sẽ được thu hồi, xử lý để làm đầu vào cho các hoạt động khác trong chuỗi. Việc tái sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, giảm chất thải và hạn chế tác động đến môi trường.

Tổ hợp đặt mục tiêu sản xuất nông sản hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học. Dự án cũng dự kiến tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Một hạng mục đáng chú ý là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến: nhà máy lúa gạo công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm; nhà máy dinh dưỡng cây trồng 150.000 tấn/năm; nhà máy men vi sinh thảo mộc, thảo dược 50.000 tấn/năm; và nhà máy viên nén, chất đốt 50.000 tấn/năm.

Bên cạnh các nhà máy, dự án bố trí khu vực trang trại chăn nuôi, trồng trọt cùng hệ thống công trình phụ trợ để kết nối các hoạt động trong chuỗi sản xuất tuần hoàn.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh. Dự án còn được định hướng trở thành điểm nghiên cứu, trình diễn, đào tạo và chuyển giao công nghệ về nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn cho Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.