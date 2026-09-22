Hà Tĩnh khởi công tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ gần 1.300 tỷ

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Trần

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khởi công.

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 29/5/2026, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm, làm nhà đầu tư dự án.

Dự án được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích gần 47 ha, tổng vốn đầu tư 1.276 tỷ đồng.

Mô hình 4F – Hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn khép kín

Đây là tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn theo mô hình 4F (Farm - Food - Feed – Fertilizer) có quy mô lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ các hoạt động sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt theo chuỗi giá trị khép kín.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học; trở thành điểm nghiên cứu, trình diễn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Với cách tiếp cận đồng bộ từ Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng, dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp trong đó các nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả, phụ phẩm được quay trở lại chu trình sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng và tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái và bền vững.

Nghi thức bấm nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Trần

Hệ thống 5 nhà máy quy mô lớn

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ, gồm: Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, công suất 100.000 tấn/năm; Nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, công suất 50.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, công suất 150.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược, công suất 50.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt, công suất 50.000 tấn/năm.

Bên cạnh hệ thống nhà máy, dự án còn bố trí các khu vực trang trại chăn nuôi, trồng trọt cùng hệ thống công trình phụ trợ, tạo thành một chuỗi sản xuất tuần hoàn và đồng bộ.

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành trang trại nuôi ruồi lính đen, khu vực chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, bò và các loại gia cầm như gà, vịt… Đây là những hợp phần quan trọng trong chuỗi sản xuất, góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp…

Trong 15 tháng đầu, dự án sẽ tập trung triển khai các hạng mục chính gồm nhà điều hành, khu vực lưu trú, nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Thanh Vĩnh cho biết, với định hướng kiến tạo nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn bền vững dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ kết hợp với tri thức bản địa và kinh nghiệm dân gian, thời gian qua, Tập đoàn kiên quyết loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thực hiện nghiêm ngặt quy trình "không khí thải, không phát thải". Với những kết quả đã đạt được, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chọn mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị của Quế Lâm để nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Thời gian tới, Tập đoàn Quế Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, nâng tầm giá trị thương hiệu nông sản, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Chung sức kiến tạo nền nông nghiệp hữu cơ

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp theo hướng xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn, tạo ra giá trị kinh tế cao hơn.

Đây cũng là minh chứng sinh động, cụ thể cho việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị; từ phương thức sản xuất tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, qua đó, từng bước kiến tạo nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có sức cạnh tranh, nâng cao đời sống người nông dân và đóng góp bền vững vào sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, Tập đoàn Quế Lâm cần nghiên cứu kỹ thị trường; xây dựng công khai, minh bạch các quy chuẩn, tiêu chuẩn sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.