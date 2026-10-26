Hà Tĩnh khen thưởng người đàn ông lặn xuống đáy sông cứu người nhảy cầu

Ngày 26/10, UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt, trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho anh Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1981, trú ở thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng), cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chè 12/9, vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 7h17 ngày 25/10, trên đường lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con trở về, khi đi qua cầu Rào Trổ, anh Phước phát hiện một nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi, trú xã Kỳ Lạc, nhảy cầu xuống sông. Nạn nhân vùng vẫy giữa dòng nước rồi chìm dần.

Nhiều người có mặt tại hiện trường hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng không ai biết bơi. Không chần chừ, anh Phước nhanh chóng đỗ xe ở mố cầu rồi lao xuống sông cứu người.

Anh Phước được khen thưởng vì có hành động dũng cảm cứu người. (Ảnh: UBND xã Kỳ Thượng)

Anh Phước bơi khoảng 30m để tiếp cận vị trí nạn nhân mất tích. Khi đến nơi, nam thanh niên đã chìm hẳn xuống đáy sông, ở độ sâu hơn 3m.

Hình ảnh anh Phước bơi ra sông cứu người vào sáng 25/10.

Theo anh Phước, toàn bộ quá trình cứu người diễn ra trong khoảng 4 phút. Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ghi nhận hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của anh Phước, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng đã quyết định tặng Giấy khen nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu người bị đuối nước.