Hà Tĩnh: Khen thưởng 2 thanh niên cứu người đuối nước

Sáng 7-11, UBND xã Kỳ Thượng tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1996, trú tại thôn Mỹ Tân) và Trần Đình Trọng (sinh năm 1992, trú tại thôn Tiến Thượng), do có thành tích xuất sắc trong cứu người bị đuối nước.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao tặng hoa và giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải và Trần Đình Trọng

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 5 giờ 50 phút ngày 4-11, tại khu vực cầu Rào Trổ bắc qua sông Rào Trổ (xã Kỳ Thượng), anh Nguyễn Xuân Hải phát hiện có người đang chới với và chìm dần dưới sông.

Thời điểm nạn nhân được cứu, sau đó đưa vào bờ an toàn

Lúc này, sau khi hô hoán mọi người ứng cứu, anh Hải nhanh chóng nhảy xuống sông tiếp cận nạn nhân. Cùng thời điểm, anh Trần Đình Trọng bơi đến phối hợp với anh Hải đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Người được cứu sống là nam học sinh trú tại xã Kỳ Lạc (tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 26-10, UBND xã Kỳ Thượng cũng tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1981, trú thôn Tiến Thượng), do có thành tích xuất sắc kịp thời cứu sống một người bị đuối nước dưới sông Rào Trổ vào sáng 25-10.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao tặng giấy khen và hoa cho anh Nguyễn Hữu Phước