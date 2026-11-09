Hà Tĩnh: Khẩn trương xử lý vết nứt trên sườn núi Chòi, phòng ngừa sạt lở

Tuyến đường Đồng - Trung, đoạn qua khu vực núi Chòi, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang được tập trung khắc phục nguy cơ sạt lở. Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối khu vực dân cư với quốc lộ 1 và cao tốc Bắc - Nam thông qua nút giao Kỳ Trung.

Vết nứt lớn được phát hiện vào đầu tháng 7/2026 tại tuyến đường nối với cao tốc đoạn qua địa bàn xã Kỳ Anh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 9/11, tại công trường dưới chân núi Chòi, các hạng mục khắc phục đang tạm dừng thi công vì trời mưa lớn.

Ông Phan Hoàng Dũng, cán bộ kỹ thuật tại công trường cho biết, Công ty TNHH Hân Phúc H&M bắt đầu triển khai thi công khắc phục nguy cơ sạt lở tại núi Chòi từ ngày 17/10. Theo hợp đồng, thời gian thi công là một tháng.

Đến nay, khối lượng công việc đạt khoảng 80%, riêng hạng mục đổ rãnh bê tông đã hoàn thành hơn 50%. Nếu thời tiết thuận lợi, nhà thầu dự kiến hoàn thành công trình theo tiến độ hợp đồng.

Sau sự cố vết nứt, tỉnh Hà Tĩnh giao xã Kỳ Anh xử lý vết nứt. Đến nay, đơn vị thi công cơ bản hoàn thiện dự án đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trước khi triển khai thi công, đầu tháng 7/2026, qua kiểm tra khu vực núi Chòi thuộc thôn Đồng Phú, chính quyền xã Kỳ Anh phát hiện một vết nứt lớn trên sườn núi.

Theo khảo sát của địa phương, khu vực sụt trượt có chiều dài khoảng 40m, cao 6m. Nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Nếu đất đá sạt xuống, không chỉ đe dọa an toàn người và phương tiện qua lại mà còn có thể gây gián đoạn việc lưu thông trên tuyến đường Đồng - Trung, ảnh hưởng đến khả năng kết nối giao thông với quốc lộ 1 và cao tốc Bắc - Nam qua nút giao Kỳ Trung.

Khối lượng công việc đạt khoảng 80%.

Trước nguy cơ này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng mất an toàn mái ta luy dương trên tuyến đường Đồng - Trung.

UBND tỉnh giao UBND xã Kỳ Anh khảo sát, lập, phê duyệt phương án và tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn mái ta luy dương từ Km 1+150 - Km 1+400. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa sạt lở, tránh nguy cơ chia cắt tuyến đường.

Theo bà Dương Thị Vân Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh, công tác khắc phục vết nứt trên núi Chòi được triển khai từ giữa tháng 10/2026, với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Địa phương được yêu cầu tổ chức xử lý bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật. Trong đó, bên cạnh giải pháp xử lý trước mắt, cần tính toán phương án lâu dài nhằm bảo đảm sự ổn định, bền vững của công trình.