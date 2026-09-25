Hà Tĩnh khẩn trương kiểm soát 2 ổ dịch tả lợn châu Phi

Thôn Ngọc Mỹ (xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) bị chết vì bị dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông tin từ địa phương, ngày 8/9, đàn lợn của hộ ông Lê Văn Tĩnh ở thôn Gia Mỹ có 5 con, tổng trọng lượng 232kg, bị chết. Đến ngày 20/9, tại hộ ông Nguyễn Văn Đàn ở thôn Ngọc Mỹ tiếp tục ghi nhận 4 con lợn chết, với tổng trọng lượng 216kg. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I xác định nguyên nhân lợn chết là do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Mai Phụ hiện có khoảng 550 hộ chăn nuôi lợn, với tổng đàn khoảng 2.700 con. Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh thêm và lây lan sang các khu vực khác, chính quyền xã đang yêu cầu các thôn rà soát toàn bộ hộ chăn nuôi, chủ động theo dõi tình trạng đàn lợn và thông báo ngay khi xuất hiện trường hợp ốm, chết bất thường.

Cùng với việc giám sát dịch bệnh, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng được tăng cường. Các hộ chăn nuôi được yêu cầu thường xuyên sử dụng vôi bột, hóa chất để làm sạch chuồng trại, dụng cụ và những khu vực có nguy cơ phát sinh, phát tán mầm bệnh. Người dân cũng được tuyên truyền không che giấu dịch, không bán chạy, giết mổ lợn bệnh hoặc vứt xác động vật chết ra môi trường.

Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng được tăng cường.

Đối với thôn Gia Mỹ và Ngọc Mỹ, địa phương yêu cầu tạm thời không tăng đàn, tái đàn trong thời gian có dịch. Các hộ đã xuất hiện ổ dịch phải thực hiện đầy đủ việc tiêu độc, khử trùng và chỉ được tái đàn khi đáp ứng các điều kiện an toàn dịch bệnh.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán động vật và sản phẩm động vật được tăng cường kiểm tra. Chính quyền yêu cầu người dân đưa gia súc đến cơ sở giết mổ theo đúng quy định, không tự giết mổ tại nhà hoặc kinh doanh thịt tại những địa điểm không được phép.

Các bộ phận chuyên môn và các thôn được phân công bám sát địa bàn, cập nhật diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời tổng hợp thiệt hại để tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Trước diễn biến mới, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời và tuân thủ nghiêm các yêu cầu về an toàn sinh học được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và hoạt động chăn nuôi của người dân trên địa bàn.