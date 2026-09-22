Hà Tĩnh: Khắc phục điểm nghẽn trước mùa mưa lũ

Tuy nhiên, thực tiễn công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn hiện nay vẫn đang phải đối mặt với không ít "điểm nghẽn" về hạ tầng xung yếu, nguồn lực đầu tư và năng lực thực thi ngay tại cấp cơ sở.

Người lao động thi công tại kè biển đoạn qua xã Mai Phụ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hải, thông tin: Từ đầu năm 2026 đến nay, thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp với các đợt nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, kèm mưa lớn diện rộng, mưa đá và lốc xoáy. Nhằm chủ động ứng phó, Hà Tĩnh đã sớm ban hành đồng bộ các chỉ thị, kế hoạch giai đoạn 2026-2030, phê duyệt phương án bảo vệ các trọng điểm như đê La Giang, hồ Ngàn Trươi, hồ Kẻ Gỗ.

Tỉnh đã thành lập 69 đội xung kích với hơn 12.000 thành viên, đồng thời phân bổ trên 2.800 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và mua sắm trang thiết bị cứu hộ. Kho vật tư dự trữ đê La Giang và các địa phương cũng duy trì hàng chục nghìn mét khối đá hộc, hàng trăm nghìn bao tải, rọ thép, bạt chống sóng cùng các phương tiện cơ giới sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Dù đã có sự chuẩn bị chu đáo, công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại Hà Tĩnh vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, nguy cơ tiềm ẩn như: Hạ tầng xuống cấp, giải ngân vốn chậm. Toàn tỉnh còn 116 trọng điểm đê điều chưa được xử lý, khoảng 50 km đê chưa được nâng cấp khép kín và 44 hồ chứa nước xung yếu nguy cơ mất an toàn cao chưa cân đối được nguồn lực. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn khắc phục thiên tai năm 2025 tại một số dự án diễn ra rất chậm, đối mặt nguy cơ không hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Cấp tập thi công tại kè biển đoạn qua xã Mai Phụ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Bên cạnh đó, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai quy định mới về phòng thủ dân sự, nhiều địa phương rơi vào thế bị động khi rà soát phương án ứng phó. Hầu hết xã, phường đều thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về phòng, chống thiên tai; tính liên kết liên vùng còn yếu khi mới có 4/8 cụm ký quy chế phối hợp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ và tích hợp dữ liệu giữa các ngành, địa phương chưa đồng bộ, chưa phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân trong những tháng cuối năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã đề nghị các lực lượng quân sự, xây dựng, công thương rà soát phương án cứu hộ, huy động xe cơ giới sơ tán dân và chuẩn bị nguồn lương thực thiết yếu. Các địa phương chưa hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị cho lực lượng xung kích từ nguồn kinh phí 17,2 tỷ đồng của tỉnh được yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ.

Các công nhân đang thi công kè biển đoạn qua xã Lộc Hà. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Chỉ đạo về công tác này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Tỉnh sẽ sớm thành lập Trung tâm thông tin phòng, chống thiên tai nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời thiết lập cơ chế tiếp nhận, kết nối thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Các địa phương rà soát, cập nhật chi tiết đến từng hộ dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng sơ tán khi có tình huống xấu; cập nhật quy trình vận hành hồ chứa khoa học, linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn hạ du, vừa tích nước phục vụ sản xuất.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm và chính xác, Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tăng cường truyền tin đến tận các vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ bị chia cắt, quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước diễn biến bất thường của thời tiết; tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiên tai năm 2025. Đồng thời chủ động phương án bảo vệ các công trình đê điều, hồ đập trọng điểm, đối với những công trình xung yếu, cần chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện để triển khai biện pháp ứng phó khi cần thiết.