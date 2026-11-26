Diễn ra từ ngày 21-24/11/2026 tại Vincom Plaza, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Tại lễ khai mạc, Cục trưởng Trần Hữu Linh và Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước trao giấy chứng nhận cho 7 doanh nghiệp đã tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội vào tháng 4/2026. Sau buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cùng các đại biểu tham quan các gian hàng.

Đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng

Với quy mô 32 gian hàng, quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Ngày hội mang đến không gian giới thiệu đa dạng các mặt hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm; trong khi doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, giới thiệu năng lực sản xuất và nắm bắt nhu cầu thực tế của thị trường.

Cục trưởng Trần Hữu Linh phát biểu khai mạc Ngày hội

Các gian hàng tập trung vào sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương. Khách tham quan có thể chọn mua cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, hải sản khô, mật ong, kẹo cu đơ và trầm hương. Không chỉ là dịp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, hoạt động này còn tạo điều kiện để các đơn vị trực tiếp nắm bắt thị hiếu, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối.

Tham dự Ngày hội có 32 gian hàng của 50 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tại Ngày hội, Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng đạt doanh thu gần 80 triệu đồng. Tại gian hàng của Hợp tác xã Hải sản Cửa Nhượng, mực một nắng được nhiều khách tìm mua. Theo bà Hoàng Thị Lịch, Giám đốc hợp tác xã, khách thường hỏi về nguồn gốc và nếm thử trước khi mua. Hợp tác xã đã nhiều lần bổ sung các mặt hàng bán chạy.

Gian hàng của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tại Ngày hội

Cùng với các hoạt động kết nối bán hàng, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã bố trí gian hàng giới thiệu và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt VietQRPay. Hoạt động này góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử, từng bước đưa phương thức giao dịch hiện đại vào hoạt động mua bán hàng hóa.

Bán cam trực tuyến ngay tại vườn

Để đưa hoạt động bán hàng đến tận nơi sản xuất, đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Tĩnh đã trực tiếp di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố đến vườn cam Hương Đô, dù khoảng cách địa lý khá xa.

Phiên livestream bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 21/11, được thực hiện tại trang trại của Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng ở xã Hương Đô. Hai sản phẩm được giới thiệu là cam Khe Mây của hợp tác xã và cam Vũ Quang của nhà vườn Bảo Phương. Phiên livestream có sự tham gia của Ông Trần Hữu Linh và ông Lê Trung Phước trực tiếp tham gia cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên, nhà sáng tạo nội dung Vũ Quỳnh Trang và đại diện các cơ sở sản xuất.

Phiên livestream có sự tham gia của Cục trưởng Trần Hữu Linh và Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước

Qua hình ảnh tại vườn, người xem có thể tìm hiểu về vùng trồng, quy trình sản xuất và đặt hàng ngay trong phiên phát sóng. Chương trình triển khai các ưu đãi giảm giá, tặng quà và hỗ trợ vận chuyển. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phiên livestream kết nối tiêu thụ 600 kg cam Khe Mây và ghi nhận gần 100.000 lượt tương tác.

Việc đưa phiên livestream về tận vùng trồng giúp người tiêu dùng có thêm thông tin trực quan về sản phẩm và nơi sản xuất, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa người trồng cam với khách hàng. Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, cam Hà Tĩnh có cơ hội tiếp cận người mua ngoài địa bàn tỉnh, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản địa phương.

Đáng chú ý, hoạt động này không chỉ đưa sản phẩm lên nền tảng số mà còn đưa hoạt động hỗ trợ tiêu thụ đến tận nơi sản xuất. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và ngành Công Thương địa phương thể hiện sự đồng hành với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc tìm kiếm đầu ra, tiếp cận khách hàng và đổi mới phương thức kinh doanh.

Cụ thể hóa chương trình “Hàng Việt vì người Việt”

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Ngày hội là hoạt động đầu tiên triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026.

Cục trưởng Trần Hữu Linh và Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước trao giấy chứng nhận cho 7 doanh nghiệp đã tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội vào tháng 4/2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cho biết Hà Tĩnh có 216 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn hiệu lực và 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận ở các cấp. Để đưa sản phẩm vào siêu thị và các kênh thương mại điện tử, ông đề nghị các đơn vị chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và khả năng duy trì nguồn cung ổn định.

Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết Cục sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị phân phối để hỗ trợ đưa sản phẩm có chất lượng vào hệ thống phân phối, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh.

Từ kết nối trực tiếp tại các gian hàng đến bán hàng trên nền tảng số, Ngày hội tạo thêm những kênh tiếp cận thị trường cho sản phẩm địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mở rộng đầu ra. Đây cũng là cách đưa định hướng phát triển thị trường trong nước, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt của Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” vào những hoạt động cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường.