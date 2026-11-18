Mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nghề làm nước mắm truyền thống

Ngày 18/11, tại Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương, xã Kỳ Xuân, Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Kỳ Xuân tổ chức phiên chợ thương mại điện tử livestream "Hà Tĩnh - Tự hào hàng Việt" trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Chương trình livestream quảng bá sản phẩm đặc trưng, OCOP và sản phẩm tiêu biểu tại HTX Thu mua và Chế biến thủy, hải sản Phú Khương.

Tại phiên livestream quảng bá sản phẩm đặc trưng của xã Kỳ Xuân là nước mắm Phú Khương. Đây là sản phẩm truyền thống được sản xuất từ cá cơm tươi đánh bắt tại vùng biển địa phương, ủ chượp theo phương pháp truyền thống trong chum, vại, tạo nên màu cánh gián, hương thơm đặc trưng và vị đậm đà, ngọt hậu.

Bà Lê Thị Khương, Giám đốc HTX cho biết, năm 2019, nước mắm Phú Khương đạt OCOP 3 sao. Cho đến nay, nước mắm Phú Khương vinh dự là một trong 2 sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định chất lượng và giá trị của một sản phẩm được phát triển từ lợi thế biển địa phương.

"Mỗi giọt nước mắm không chỉ mang theo vị mặn mòi của biển Kỳ Xuân mà còn kết tinh kinh nghiệm, tâm huyết và sự đổi mới của người làm nghề, góp phần nâng cao giá trị đặc sản địa phương và đưa thương hiệu Kỳ Xuân đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh", bà Khương nói.

Nước mắm Phú Khương là sản phẩm truyền thống được sản xuất từ cá cơm tươi đánh bắt tại vùng biển địa phương.

Bởi vậy, phiên livestream là dịp để quảng bá sản phẩm Phú Khương, hình ảnh quê hương Kỳ Xuân trên nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Ông Lê Tài Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết, HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương đã phát huy hiệu quả lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ, góp phần nâng cao giá trị nước mắm truyền thống.

Chương trình mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm quê hương.

Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, những giá trị đặc trưng của sản phẩm địa phương được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi, góp phần kết nối nhà sản xuất với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm quê hương.

Đây cũng là hướng đi thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước đưa đặc sản địa phương vươn xa trên thị trường.

Đẩy mạnh livestream, mở lối tiêu thụ hàng Việt trên sàn số

Phiên chợ thương mại điện tử livestream "Hà Tĩnh - Tự hào hàng Việt" được tổ chức trong hai ngày (17 – 18/11). Chương trình do Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức, phối hợp cùng TikTok Shop và Sao Star Media, dưới sự chỉ đạo của Cục Thương mại điện tử, trong khuôn khổ Địa phương số (dLocals).

Phiên livestream thứ nhất mang tên "Địa phương số - Kết nối Hà Tĩnh".

Trước đó, phiên thứ nhất mang tên "Địa phương số - Kết nối Hà Tĩnh", diễn ra ngày 17/11, giới thiệu sản phẩm của xã Mai Hoa và xã Đồng Tiến, gồm: bánh đa nem Lan Hưng, bánh tráng Bà Bồi, trà Dong Tiến Hoàng Kim, mật ong Mạnh Hùng và yến sào HD Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến đã trực tiếp tham gia giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tạo không khí gần gũi, sôi động và tăng tính tương tác với người xem.

Không đơn thuần giới thiệu sản phẩm, chương trình còn kể những câu chuyện phía sau mỗi mặt hàng, từ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất đến sự cần mẫn, tâm huyết của những người làm nghề.

Kết thúc phiên đã ghi nhận kết quả ấn tượng với hơn 40.000 lượt xem và tổng lượt hiển thị trong phiên livestream đạt 4.142.000 lượt. Những con số này cho thấy sức hút của hình thức quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và sản phẩm địa phương.

"Sau chương trình này, xã sẽ tiếp tục nhân rộng cách làm này, khuyến khích cán bộ, người dân và các cơ sở sản xuất cùng tham gia; đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn hỗ trợ kỹ năng xây dựng nội dung, bán hàng trực tuyến, phát triển thương hiệu và xử lý đơn hàng, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh trên nền tảng số", Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) trực tiếp đứng trên sóng livestream giới thiệu, quảng bá đặc sản quê hương.

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Tĩnh, thông qua các phiên livestream, ban tổ chức kỳ vọng giúp người tiêu dùng cả nước tiếp cận sản phẩm chất lượng của Hà Tĩnh.

Việc đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mà còn tạo động lực để các cơ sở sản xuất đổi mới phương thức kinh doanh, chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc.

Đây cũng là hướng đi cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trong bối cảnh thương mại số ngày càng phát triển.

Từ ngày 21 đến 23/11/2026, tại khu vực sân Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh sẽ diễn ra Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026, với quy mô 32 gian hàng, giới thiệu và bày bán các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức tại Hà Tĩnh, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.