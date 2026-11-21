Tham dự chương trình có ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh NL

Diễn ra trong 3 ngày, từ 21 - 23/11, tại khu vực sảnh Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh, ngày hội quy tụ 32 gian hàng của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để các đơn vị trực tiếp giới thiệu, quảng bá và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Các mặt hàng trưng bày khá đa dạng, tập trung vào nhóm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng nhiều đặc sản và sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thông qua hoạt động giới thiệu và bán hàng trực tiếp, các cơ sở sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị trường, đồng thời tìm kiếm các mối liên kết trong phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội. Ảnh NL

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, ngày hội tại Hà Tĩnh là sự kiện đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ triển khai chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026.

Theo ông Trần Hữu Linh, Hà Tĩnh được lựa chọn tổ chức sự kiện trong bối cảnh địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường nội địa. Không chỉ có sức bật kinh tế và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Hà Tĩnh còn sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng đã tạo dựng được uy tín, chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Đáng chú ý, tỉnh đã thể hiện sự chủ động trong cách tiếp cận và phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương. Từ việc đưa sản phẩm OCOP đến gần người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng, kết nối đặc sản vào hệ thống siêu thị đến tổ chức các phiên chợ thương mại điện tử, livestream bán hàng, những cách làm này đang mở thêm hướng tiếp cận người tiêu dùng cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng nhấn mạnh, trước đó, chương trình “Sức sống hàng Việt” đã tổ chức chuyên đề địa phương đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 4 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”. Việc tiếp tục tổ chức ngày hội tại Hà Tĩnh không chỉ kế thừa kết quả quảng bá, kết nối thị trường mà còn góp phần đưa tinh thần ưu tiên sử dụng hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng ngay tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh NL

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành khẳng định, địa phương có nhiều sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn riêng, được thị trường trong và ngoài tỉnh biết đến như nhung hươu, trầm hương, cu đơ, nước mắm, cam, bưởi... Đây là những sản phẩm có lợi thế để phát triển thành hàng hóa có giá trị cao nếu được đầu tư bài bản về chất lượng, thương hiệu và hệ thống phân phối.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã quan tâm thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại. Đến nay, toàn tỉnh có 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở các cấp và 216 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Công Thương, chương trình “Sức sống hàng Việt” số thứ 5 mang chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” đã mở ra cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương tại thị trường lớn. Tiếp nối kết quả đó, ngày hội lần này tiếp tục tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các cơ sở sản xuất với doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng, với sự tham gia của 50 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng Sở Công Thương trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” năm 2026. Ảnh NL

Để sản phẩm địa phương không chỉ dừng lại ở việc được giới thiệu, trưng bày mà thực sự có chỗ đứng trên thị trường, ông Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và mở rộng hệ thống tiêu thụ. Trong đó, cần chú trọng kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào các siêu thị, hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử.

Cùng với việc mở rộng thị trường, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và duy trì nguồn cung ổn định phải được xem là những yêu cầu xuyên suốt. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin và giữ chân người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ động đổi mới quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng, mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Việc tăng cường liên kết giữa các khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử sẽ giúp các đơn vị vượt qua giới hạn của thị trường truyền thống, tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng.

Các đơn vị phân phối và nền tảng thương mại điện tử cũng được kỳ vọng tăng cường hợp tác, quảng bá, lựa chọn những sản phẩm Hà Tĩnh bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng để đưa vào hệ thống tiêu thụ. Qua đó, từng bước hình thành các kênh phân phối ổn định, lâu dài thay vì chỉ tập trung vào những đợt xúc tiến thương mại ngắn hạn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. Ảnh NL

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng Sở Công Thương Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” năm 2026.

Với sự tham gia của nhiều chủ thể sản xuất, kinh doanh cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý và các đơn vị phân phối, ngày hội được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hàng hóa địa phương phát triển. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để sản phẩm Hà Tĩnh từng bước chuyển từ lợi thế đặc sản vùng miền thành những mặt hàng có thương hiệu, sức cạnh tranh và khả năng tiêu thụ bền vững trên thị trường.